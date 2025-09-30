OpenAI, 2025’in ilk yarısında 4,3 milyar dolar gelir elde etti

Yapay zeka devi OpenAI, 2025 yılının ilk yarısında yaklaşık 4,3 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu.

The Information'ın finansal açıklamalara dayandırdığı bilgilerine göre bu rakam, bir önceki yılın toplam gelirine kıyasla yüzde 16'lık önemli bir artışı temsil ediyor.

Şirket, aynı dönemde yapay zeka geliştirme ve ChatGPT'nin işletilmesi gibi araştırma ve geliştirme maliyetleri nedeniyle 2,5 milyar dolar harcama yaptığını belirtti. Bu yüksek harcamaların büyük ölçüde yapay zeka alanındaki yoğun Ar-Ge faaliyetlerinden ve platform işletiminden kaynaklandığı ifade edildi.