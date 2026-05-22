OpenAI 80 yıllık matematik problemini çözdü

OpenAI, geliştirdiği yapay zeka modelinin yaklaşık 80 yıldır çözülemeyen bir matematik problemi üzerinde önemli bir ilerleme kaydettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Paul Erdős tarafından 1946 yılında ortaya atılan “düzlemsel birim mesafe problemi” üzerinde çalışan model, matematik dünyasında uzun süredir kabul gören bir yaklaşımın doğru olmadığını gösterdi.

Söz konusu problem, belirli sayıda noktanın yer aldığı bir düzlemde, birbirine eşit uzaklıkta bulunan nokta çiftlerinin en fazla ne kadar olabileceğini sorguluyor. Erdős, bu çiftlerin sayısının nokta sayısından yalnızca sınırlı ölçüde daha hızlı artabileceğini öne sürmüştü.

OpenAI’ın modeli ise farklı matematik disiplinlerinden yararlanarak, Erdős’ün öngördüğü sınırın aşılabileceğini gösteren yeni bir dizilim yöntemi geliştirdi. Böylece onlarca yıldır en iyi çözüm yaklaşımı olarak görülen kare ızgara temelli düşünceye meydan okunmuş oldu.

Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Neredeyse 80 yıldır matematikçiler en iyi olası çözümlerin kabaca kare ızgaralara benzediğine inanıyordu. Bir OpenAI modeli, bu inancı çürüterek çok daha iyi performans gösteren tamamen yeni bir dizilim ailesi keşfetti” ifadelerini kullandı.