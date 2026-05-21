OpenAI halka arz başvurusu yapmaya hazırlanıyor

Dünyanın en çok kullanılan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI halka arz için hazırlıklarını hızlandırırken, şirketin sonbaharda borsaya açılmayı hedeflediği bildirildi.

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, stratejik seçeneklerin düzenli olarak değerlendirildiği ve operasyonel süreçlere odaklanıldığı ifade edilirken kesin takvimin henüz netleşmediği aktarıldı.

Piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşabilir

Halka arz ile birlikte şiket, yapay zeka operasyonlarının yüksek maliyetlerini karşılamayı, çip tedarikini genişletmeyi, veri merkezi yatırımlarını büyütmeyi ve yetenekli iş gücü için artan harcamaları finanse etmeyi planlıyor. OpenAI'ın halka arz süreci tamamlandığında şirketin piyasa değerinin 1 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Sektörde Anthropic ve SpaceX gibi büyük teknoloji devleri de halka arz hazırlığında.