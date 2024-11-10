OpenAI seçim stratejisinin sonuçlarını açıkladı

Seçim döneminde birçok kişi OpenAI’nin DALL-E görüntü oluşturucusunu kullanmak istese de şirket, bu aracı deepfake içerikler üretmek için kullananları engellediğini açıkladı. OpenAI’nin yeni raporuna göre, ChatGPT; Başkan Biden, Başkan seçilen Trump, Başkan Yardımcısı Harris, Başkan Yardımcısı seçilen Vance ve Vali Walz ile ilgili görüntü oluşturma talebinde bulunan 250 binden fazla isteği reddetti.

Şirket, bunun, gerçek kişilerle ilgili görüntüler oluşturmayı reddetmesini sağlayan bir güvenlik önleminin sonucu olduğunu belirtti.

Yanlış bilgi yayılmasını önleyecek strateji

OpenAI, ABD başkanlık seçimlerine yılın başından itibaren hazırlık yaparak araçlarının yanlış bilgi yaymak için kullanılmasını önleyecek bir strateji geliştirdi.

ABD’de oy verme hakkında bilgi isteyenleri CanIVote.org sitesine yönlendiren ChatGPT, seçim günü öncesindeki ay boyunca 1 milyon yanıtta bu siteye referans verdi.

Seçim günü ve ertesi gün ChatGPT, yaklaşık 2 milyon yanıt üreterek sonuçları soranları Associated Press, Reuters ve diğer güvenilir kaynaklara yönlendirdi. Şirket, ChatGPT’nin yanıtlarının “açıkça sorulsa bile siyasi tercih belirtmemesi ya da aday önerisi yapmamasını” sağladıklarını da ekledi.