'OpenAI şirket politikasını değişterecek' iddiası

Yapay zeka şirketi OpenAI, son dönemde gerçekleştirdiği geliştirmelerin ardından yeni bir iddianın konusu oldu.

The Information'da yer alan habere göre, OpenAI CEO'su Sam Altman, bazı hissedarlara "şirket politikasını değiştereceğini" açıkladı.

Haberde, "Altman'ın, şirketin yönetim yapısını kar amacı güden bir işletme olarak değiştirmeyi düşündüğünü söyledi" ifadesi yer aldı.

The Information, yeniden yapılandırma tartışmalarını aktardığı haberine ilişkin "Altman ve diğer yöneticilerin, nihayetinde farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verebilecekleri" değerlendirmesinde bulundu.

Reuters'ın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan OpenAI şirketi, "Herkese fayda sağlayan bir yapay zeka oluşturmaya odaklanmaya devam ediyoruz. Kâr amacı gütmeyen kuruluş misyonumuzun temelini oluşturuyor ve var olmaya devam edecek. açıklamasında bulundu.