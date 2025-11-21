OpenAI ve Foxconn'dan yapay zeka veri merkezi işbirliği

ABD merkezli OpenAI ile Tayvanlı elektronik üreticisi Foxconn, yapay zeka veri merkezlerine yönelik ekipmanların tasarımı ve üretimini kapsayan bir anlaşmaya imza attı. Şirketlerin ortak açıklamasına göre, yapay zeka veri sistemlerinde işbirliğini mümkün kılan çerçeve üzerinde mutabakata varıldı.

Raf sistemlerini tasarlayacak ve geliştirecek

Nvidia için yapay zeka sunucuları geliştiren ve Apple'ın bazı ürünlerinin üretiminde de rol alan Foxconn, anlaşma kapsamında OpenAI ile birlikte yapay zeka veri merkezlerinde kullanılacak raf sistemlerini tasarlayacak ve geliştirecek. Foxconn ayrıca, ABD'deki tesislerinde veri merkezleri için kablolama, ağ ve güç altyapısı dahil gerekli ekipmanların tasarım ve üretim sorumluluğunu üstlenecek.

Açıklamada, OpenAI'nin bu ürünlere ilişkin "erken erişim" hakkına sahip olacağı, böylece ekipmanları sistemine dahil edip etmeme konusunda değerlendirme ve satın alma sürecinde öncelik kullanabileceği belirtildi.