OpenAI ve Meta Hindistan’a açılıyor! ChatGPT abonelik fiyatını düşürebilir mi?

OpenAI ve Meta Platforms'un, Hindistan'ın en büyük şirketlerinden biri olan Reliance Industries ile yapay zeka alanında işbirliği için ayrı ayrı görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

CNBC-e'nin teknoloji haber sitesi The Information’ın haberinden aktardığına göre, bu olası işbirlikleri arasında Reliance’ın telekomünikasyon şirketi Jio ile OpenAI'nin Hindistan'da ChatGPT'nin dağıtımına yönelik bir anlaşma yapması da bulunuyor.

ChatGPT abonelik fiyatı düşebilir

OpenAI’nın, ChatGPT abonelik ücretini mevcut 20 dolarlık seviyeden daha düşük bir fiyata çekmeyi değerlendirdiği belirtiliyor. Ancak, bu fiyat indiriminin Reliance ile yapılan görüşmelerle bağlantılı olup olmadığı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan, Reliance’ın OpenAI modellerini API aracılığıyla kurumsal müşterilerine sunmayı ve bu modelleri yerel sunucularda barındırmayı planladığı ifade ediliyor. Bu adımın, Hindistan’daki kullanıcı verilerinin ülke sınırları içinde tutulmasını sağlamak amacıyla gündeme geldiği belirtiliyor.

'Dünyanın en büyük veri merkezi' olabilir

Reliance'ın ayrıca, OpenAI ve Meta’nın yapay zeka modellerini, Gujarat eyaletinin Jamnagar kentinde inşa edilmesi planlanan üç gigawatt kapasiteli veri merkezinde çalıştırmayı hedeflediği öne sürülüyor. Bu tesisin, tamamlandığında "dünyanın en büyük veri merkezi" olabileceği iddia ediliyor.

Petrokimya, rafineri, petrol ve gaz arama, telekomünikasyon, perakende ve yeşil enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren Reliance Industries'in, yapay zeka alanında atacağı adımların teknoloji dünyasında dikkatle takip edildiği belirtiliyor.