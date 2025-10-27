OpenAI: Yapay zeka yatırımları ABD büyümesine yüzde 5 katkı sağlayacak

Yapay zeka alanındaki öncü kuruluşlardan OpenAI, yapay zeka altyapısına yönelik büyük ölçekli yatırımların ABD ekonomisinde yeni bir büyüme dalgası yaratabileceğini öngördü.

Şirketin tahminine göre, ilk 1 trilyon dolarlık yatırım, önümüzdeki üç yıl içinde ABD’nin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) yüzde 5’in üzerinde katkı sağlayabilir. OpenAI, bilgi işlem gücünün güvence altına alınması, elektrik şebekesinin modernizasyonu ve tedarik zincirlerinin yeniden inşası sürecinin imalat ve enerji üretiminde ciddi ivme yaratacağını belirtti.

Bu dönüşümün, elektrikçi, teknisyen ve inşaat sektöründeki iş gücünün yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen yeni istihdam talebi oluşturması bekleniyor.

“Yeni sanayi politikası” dönemi

OpenAI’ın küresel işler direktörü Chris Lehane, ABD hükümetine Çin ile arasındaki ‘elektron açığını’ kapatmak için daha iddialı bir sanayi politikası çağrısında bulundu.

Lehane, yapay zekaya yönelik yatırımların desteklenmesi için şu önerilerde bulundu:

* Yıllık 100 GW yeni enerji kapasitesi hedefi belirlenmesi,

* Yapay zeka yatırımlarına yönelik vergi indirimlerinin genişletilmesi,

* Yapay zeka tabanlı izin süreçlerinin hızlandırılması,

* Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi ile ortaklıkların teşvik edilmesi.



ABD’de yerli üretim vurgusu

Lehane, 2026 ve sonrasında ABD tedarikçileriyle iş birliği içinde veri merkezleri için kritik bileşenlerin ülke içinde üretilmesine öncelik vereceklerini belirterek, “Bu yatırımlar sayesinde yerli tedarik zinciri güçlenecek ve yapay zeka altyapısı ABD’nin yeni sanayi politikasına dönüşecek” dedi.