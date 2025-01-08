OpenAi'dan açıklama bekleniyor: Trump Otel önündeki patlamada ChatGPT kullanıldığı açıklandı!

ABD’nin Las Vegas kentinde, Donald Trump’a ait otelin önünde 1 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen patlamada, saldırganın yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT’yi kullandığı ortaya çıktı. Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında, 37 yaşındaki saldırgan Matthew Alan Livelsberger’in patlayıcı cihaz hazırlığı ve malzeme temini konusunda ChatGPT’den bilgi aldığını açıkladı.

McMahill, “Yapay zekanın hayatımızın her alanında etkili olacağını biliyorduk. Bu olay, ABD topraklarında ChatGPT’nin patlayıcı cihaz hazırlığı için kullanıldığı ilk örnek” ifadelerini kullandı. Yetkililer, bu durumun endişe verici olduğunu ancak kolluk kuvvetleri ve diğer birimlerin süreçten ders çıkarması gerektiğini belirtti.

Şerif Yardımcısı Dori Koren, Livelsberger’in ChatGPT’yi kullanarak patlayıcı miktarını hesapladığını ve havai fişeklerin patlayıcı potansiyelini öğrendiğini aktardı. Saldırganın ayrıca, patlama için gerekli malzemelerin temini konusunda da ChatGPT’den bilgi edindiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Olay, 1 Ocak 2025 sabah saatlerinde Las Vegas’taki Trump Oteli önünde meydana geldi. Tesla marka bir araçta gerçekleşen patlamada araç tamamen yanarken, olay yerinde bulunan 7 kişi hafif yaralandı. Araçta bulunan Livelsberger’in patlamadan önce kafasına ateş ettiği ve olay yerinde öldüğü bildirildi.

Yetkililer, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Livelsberger’in internet aramaları ve dijital izlerini incelediklerini, ChatGPT’nin saldırının planlanmasında kullanıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

OpenAI’den yanıt bekleniyor

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, yapay zekanın bu saldırıda kullanıldığı iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Emniyet yetkilileri, ChatGPT’nin patlayıcılar ve ateşli silahlarla ilgili hangi spesifik bilgileri sağladığını açıklamadı.

Bu olay, yapay zekanın kötüye kullanımının güvenlik riskleri yaratabileceğine dair endişeleri artırırken, yetkililer teknoloji şirketlerine daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulundu.