OpenAI'dan yeni açıklama: Güvenlik ihlalinin boyutu sanılandan büyük çıktı
OpenAI, yapay zeka modellerinin siber güvenlik kabiliyetlerini ölçmek için gerçekleştirdiği test sırasında yaşanan güvenlik olayına ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Şirket, ilk açıklamaların aksine sadece Hugging Face'in değil, başka platformlardaki bazı hesapların da testten etkilendiğini duyurdu.
OpenAI, yapay zeka modellerinin siber güvenlik yeteneklerini ölçmek amacıyla yürüttüğü test sırasında yaşanan güvenlik olayıyla ilgili yeni detayları paylaştı.
Başka hizmetler de etkilendi
OpenAI'nin açıklamasına göre devam eden incelemeler sırasında, test kapsamında Hugging Face dışında ismi açıklanmayan diğer hizmetlerdeki bazı hesaplara da erişim sağlandığı belirlendi. Şirket, yapay zeka modellerinin kamuya açık dört farklı hizmete ait toplam dört hesabı tespit edip kullandığını bildirdi.
Yaygın bir ihlal tespit edilmedi
OpenAI, elde edilen bulguların bu platformlarda geniş çaplı bir güvenlik ihlaline işaret etmediğini vurguladı. Açıklamada, etkilenen hesaplar dışında aynı hizmetlerde bulunan diğer hesapların ihlal edildiğine dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı belirtildi.
Şirket, olayın tüm yönleriyle araştırılmaya devam edildiğini ve Hugging Face ile koordineli şekilde çalıştıklarını bildirdi.
OpenAI, 21 Temmuz'da yaptığı ilk açıklamada, şirket içinde yürütülen siber güvenlik testleri sırasında kullanılan yapay zeka modellerinin Hugging Face altyapısında bir güvenlik ihlaline yol açtığını duyurmuş ve olayı "en ileri düzey siber kabiliyetleri içeren benzeri görülmemiş bir siber olay" olarak nitelendirmişti.