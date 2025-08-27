OpenAI’de hisse satışlarının değeri 8 milyar doları aşabilir

OpenAI’ye yatırımcı güvenini artırırken, çalışanların hisse satışlarının toplam değeri 8 milyar doları aşabilir.

Microsoft ortaklığı ve ChatGPT gibi yenilikçi ürünlerle küresel ölçekte büyümesini sürdüren OpenAI, yatırımcı güvenini de artırdı. Konuya yakın kaynaklar, söz konusu gelişmenin şirketin finansal tarihinde bir dönüm noktası olabileceğine işaret ediyor.

Çalışanlara likidite sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu işlemlerin, aynı zamanda yatırımcı ilgisinin giderek güçlendiğini ortaya koyduğu ifade ediliyor. Finans çevreleri, şirketin piyasa değerinin 80 milyar doları aştığını tahmin ederken, bu hareketin olası halka arz planlarına dair spekülasyonları yeniden gündeme taşıdığı belirtiliyor.