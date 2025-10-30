OpenAI'den tarihin en büyük halka arz hamlesi! Tarih açıklandı: Hazırlıklar başladı

Yapay zeka devi OpenAI, potansiyel olarak 1 trilyon dolara ulaşabileceği değerlendirilen bir halka arz (IPO) planı üzerinde çalışıyor. Konuya yakın kaynaklara göre bu adım, tarihin en büyük halka arzlarından biri olabilir.

2026'da başvuru, 2027'de işlem hedefi

Kaynaklar, OpenAI'nin 2026 yılının ikinci yarısında menkul kıymetler düzenleyicilerine başvuru yapmayı planladığını aktardı. CNBC-e'nin haberine göre şirketin en az 60 milyar dolar, hatta çok daha yüksek bir sermaye toplamayı hedeflediği belirtiliyor. Ancak sürecin, şirketin büyüme hızı ve küresel piyasa koşullarına göre şekillenebileceği ifade ediliyor.

OpenAI Mali İşler Direktörü Sarah Friar'ın bazı çalışma arkadaşlarına, şirketin 2027 yılı içinde borsada işlem görmeyi hedeflediğini söylediği bildirildi. Buna karşın bazı danışmanlar, piyasa koşullarının elverişli olması halinde halka arzın 2026 sonunda da gerçekleşebileceğini öngörüyor.

"Halka arz önceliğimiz değil"

OpenAI cephesinden konuyla ilgili yeni bir temkinli açıklama geldi. Şirket sözcüsü, "Halka arz odak noktamız değil, bu nedenle bir tarih belirlemiş olamayız. Amacımız, herkesin yapay genel zekadan (AGI) faydalanabileceği kalıcı bir iş modeli oluşturmak" dedi.

Uzmanlara göre, OpenAI'nin halka arzı gerçekleşirse şirket Apple, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji devleriyle aynı ligde yer alabilecek tarihi bir adım atmış olacak.