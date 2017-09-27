Optik sektöründe 46 milyar euroluk birleşmeye AB soruşturması

27 Eylül 2017

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, optik sektöründe faaliyet gösteren lens üreticisi Essilor ve çerçeve üreticisi Luxottica'nın birleşme tekliflerine yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, her iki şirketin de optik sektörü piyasalarında güçlü pozisyonda bulunduklarına işaret edilerek, söz konusu birleşmenin rekabete olumsuz yansımaları olabileceği şüphesi duyulduğu, soruşturmanın 90 gün içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Merkezi Fransa'da bulunan ve dünya çapında faaliyet gösteren Essilor, optik lensler üretiyor. Şirketin bilinen markaları arasında Varilux, Crizal, Transitions, Eyezen ve Xperio bulunuyor. Luxottica'nın merkezi ise İtalya'da yer alıyor. Şirket, dereceli gözlük, çerçeve ve güneş gözlükleri üretiyor. Ayrıca, Ray-Ban, Oakley, Persol, Armani, Chanel, Dolce&Gabbana, Prada ve Versace markalarının lisanslı ürünlerini portföyünde bulunduruyor.

Söz konusu birleşmeyle şirketlerin, optik sektöründe toplam 46 milyar euroluk bir paya sahip olması bekleniyor.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu yetkileri arasında yer alıyor. AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme ve satın almaları engelleyebiliyor.

Kaynak: AA