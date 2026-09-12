Oracle'da işten çıkarma maliyeti 2,8 milyar dolara çıktı

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Yapay zekâ yarışında dünyanın en agresif altyapı yatırımlarından birini yürüten Oracle, büyümenin diğer tarafında sert bir maliyet kontrolüne gidiyor.

Şirket, 2026 mali yılı için başlattığı yeniden yapılanma programının beklenen toplam maliyetini yaklaşık 700 milyon dolar daha artırdı. Böylece işten çıkarmalar, sözleşme fesihleri ve diğer çıkış giderlerini içeren programın toplam faturası yaklaşık 2,8 milyar dolara ulaştı.

Yeni maliyet artışı, Oracle’ın dev yapay zekâ veri merkezleri kurmak için milyarlarca dolar harcadığı ve serbest nakit akışının negatif bölgede kaldığı bir dönemde geldi.

Yeniden yapılanma faturası 2,8 milyar dolara çıktı

Oracle’ın yeniden yapılanma programının tahmini maliyeti birkaç aşamada büyüdü.

Şirketin önceki resmî belgelerinde programın toplam maliyeti 2,1 milyar dolara kadar çıkabilecek şekilde hesaplanmıştı. Son güncellemeyle yaklaşık 700 milyon dolarlık ek maliyet daha programa eklendi.

Böylece toplam tahmini maliyet yaklaşık 2,8 milyar dolara yükseldi.

Oracle, artışın şirketin gerçekleştirmeyi planladığı ilave adımlardan kaynaklandığını belirtiyor. Programın en büyük bölümünü çalışanlara yapılacak kıdem ve işten çıkarma ödemeleri oluşturuyor.

Sözleşmelerin sona erdirilmesi ve başka operasyonel çıkış maliyetleri de yeniden yapılanma giderlerinin içinde bulunuyor.

Çalışan sayısı bir yılda 21 bin azaldı

Oracle’daki maliyet azaltma hamlesinin ölçeği çalışan sayısındaki değişimde de görülüyor.

Mayıs sonu itibarıyla şirketin ABD’de yaklaşık 49 bin, diğer ülkelerde ise yaklaşık 92 bin çalışanı bulunuyordu. Toplam istihdamın bir yıl öncesine göre yaklaşık 21 bin kişi azaldığı hesaplanıyor.

Şirket daha önce farklı bölümlerde binlerce kişiyi kapsayan işten çıkarma kararları uygulamaya başlamıştı.

Yeni 700 milyon dolarlık maliyet artışı ise yeniden yapılanmanın henüz sona ermediğine işaret ediyor.

Oracle’ın açıklamasında planlanan ilave adımların ayrıntılı çalışan sayısı verilmezken programın maliyetinin yükselmesi yeni işten çıkarmaların da gündemde kalabileceğini gösteriyor.

Yapay zekâ bazı işleri de değiştiriyor

Yeniden yapılanmanın arkasındaki dönüşüm yalnızca klasik maliyet azaltma politikalarından oluşmuyor.

Oracle daha önce yaptığı resmî açıklamalarda yapay zekâ teknolojilerinin bazı şirket fonksiyonlarına entegrasyonunu da yeniden yapılanma programının nedenleri arasında göstermişti.

Bu durum teknoloji sektöründeki daha geniş bir değişimin parçası.

Büyük teknoloji şirketleri bir taraftan yapay zekâ altyapısına rekor seviyede yatırım yaparken diğer taraftan aynı teknolojiyi operasyonlarını daha az çalışanla yürütmek için kullanmaya başlıyor.

Oracle açısından ortaya çıkan tablo da benzer. Yapay zekâ şirketin gelecekteki büyüme motoru olurken mevcut organizasyonun daha düşük maliyetle çalıştırılması için de araç haline geliyor.

Veri merkezlerine 28,5 milyar dolar harcadı

Oracle’ın maliyetleri kısmaya çalışmasının arkasında devasa altyapı yatırımları bulunuyor.

Şirketin son mali çeyrekteki sermaye harcamaları yaklaşık 28,5 milyar dolara ulaştı. Harcamaların önemli bölümü yapay zekâ modellerini çalıştıracak veri merkezi ve bulut altyapısına yöneldi.

Oracle özellikle büyük yapay zekâ şirketlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek hesaplama kapasitesini sağlamak için yeni veri merkezleri kuruyor.

Bu strateji şirkete çok büyük sözleşmeler getirirken finansman ihtiyacını da hızla artırıyor.

Oracle’ın aynı dönemde serbest nakit akışı yaklaşık 5,4 milyar dolar negatif gerçekleşti. Rakam piyasa beklentilerinden daha iyi olsa da şirketin mevcut yatırım temposunun nakit üzerindeki ağırlığını ortaya koyuyor.

Sipariş defteri 664 milyar dolara ulaştı

Oracle’ın önündeki paradoks tam olarak burada ortaya çıkıyor.

Şirket tarihinin en güçlü talep dönemlerinden birini yaşarken aynı zamanda bu büyümeyi karşılayacak altyapının finansmanıyla uğraşıyor.

Son çeyrekte 30 milyar doların üzerinde yeni yapay zekâ bulut sözleşmesi imzalandı. Oracle’ın henüz gelir olarak kaydedilmemiş sözleşmelerini gösteren toplam sipariş birikimi 664 milyar dolara yükseldi.

Bu rakam yapay zekâ kapasitesine yönelik talebin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Ancak sözleşmelerin gelire dönüşebilmesi için gerekli veri merkezlerinin, işlem altyapısının, enerji bağlantılarının ve sunucuların kurulması gerekiyor.

Bunun sonucunda şirketin büyümesi ile nakit ihtiyacı aynı anda hızlanıyor.

Yapay zekâ yarışının yeni sorusu para

Oracle örneği teknoloji sektöründeki yapay zekâ yarışının yeni aşamasını da gösteriyor.

İlk dönemde yatırımcıların temel sorusu hangi şirketin en güçlü yapay zekâ teknolojisine sahip olacağıydı. Şimdi ise ikinci bir soru giderek daha fazla önem kazanıyor: dev altyapı yatırımlarını kim finanse edebilecek?

Oracle’ın yapay zekâ sözleşmelerindeki büyümesi son derece güçlü olmasına rağmen veri merkezleri için gereken sermaye şirketin nakit akışını baskılıyor.

Şirket bu nedenle bir taraftan borç ve sermaye piyasalarından yeni finansman sağlarken diğer taraftan organizasyon giderlerini düşürmeye çalışıyor.

Yeniden yapılanma maliyetinin 2,8 milyar dolara çıkması bu dengenin ne kadar büyük ölçeğe ulaştığını gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde yatırımcıların yalnızca Oracle’ın yapay zekâ gelirlerini değil, veri merkezi harcamalarını, serbest nakit akışını ve yeni işten çıkarma kararlarını da yakından izlemesi bekleniyor.