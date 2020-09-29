Orban'dan Avrupa Komisyonu üyesine istifa çağrısı

29 Eylül 2020

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Komisyonu Değerler ve Şeffaflık Avrupa Birliği Değerler ve Şeffaflık Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova'nın ülkesi hakkında yaptığı "aşağılayıcı" açıklamaları sebebiyle istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Jourova'nın Macar vatandaşı olan Avrupa sakinlerine, bağımsız fikirlere sahip olamayacaklarını söyleyerek hakaret ettiğini Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yazdığı mektupta ifade eden Orban, söz konusu açıklamaların sadece Macaristan'ın meşru hükümetine değil, Macaristan halkına yönelik bir aşağılama olduğunu belirtti.