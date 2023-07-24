Orman yangınları sürüyor: Yunanistan'da halk evlerini, turistler ülkeyi terk ediyor

Rodos adasında geçen çarşamba gününden bu yana devam eden yangınların sahilin güneydoğu kıyısına kadar inmesi ve sahildeki tatil yerlerine ulaşmasının ardından hafta sonunda 19 bin kişi tahliye edildi.

Rodos ve Corfu, Yunanistan'da özellikle İngiltere ve Almanya'dan gelen turistlerin en çok tercih ettiği adalar olma özelliği taşıyor.

Rodos Vali Yardımcısı Konstantinos Taraslias devlet televizyonu ERT'ye "Yangının yedinci günündeyiz ve henüz kontrol altına alınabilmiş değil" dedi.

Yunanistan'da yaz mevsiminde orman yangınları sıklıkla görülse de iklim değişikliği Avrupa'nın güneyinde daha aşırı seviyelerde sıcaklıklara yol açıyor.

Geçen hafta boyunca çoğu bölgede sıcaklıklar 40 santigrat derecenin üzerine çıktı ve gelecek günlerde de bu seviyede devam edeceği tahmin ediliyor.