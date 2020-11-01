Orta Çağ kıyafetleri ve kılıçla 2 kişiyi öldürdü
Kanada'da Orta Çağ kıyafetleri giyen bir saldırgan, Quebec kentinde parlamento binası etrafında kılıçla 2 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi de yaraladı.
Kanada'nın Quebec kentinde cumartesi gecesi gerçekleştirilen kılıçlı saldırı sonrası 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Quebec polisi, olayla ilgili olarak yerel saatle yaklaşık 01:00'de, 20'li yaşların ortalarında bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gözaltına alınan kişinin daha sona hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Quebec'te halka dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.