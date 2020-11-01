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Orta Çağ kıyafetleri ve kılıçla 2 kişiyi öldürdü

Kanada'da Orta Çağ kıyafetleri giyen bir saldırgan, Quebec kentinde parlamento binası etrafında kılıçla 2 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi de yaraladı.

Orta Çağ kıyafetleri ve kılıçla 2 kişiyi öldürdü
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Kanada'nın Quebec kentinde cumartesi gecesi gerçekleştirilen kılıçlı saldırı sonrası 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Quebec polisi, olayla ilgili olarak yerel saatle yaklaşık 01:00'de, 20'li yaşların ortalarında bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan kişinin daha sona hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Quebec'te halka dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.

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