Orta Doğu gerilimi Çin'de üretici fiyatlarını yükseltti

Çin'de üretici fiyatlarındaki yükseliş, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimin etkisiyle nisan ayında da devam etti. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından enerji ve ham madde fiyatlarında yaşanan küresel artışın, Çin'de üretici maliyetlerini yukarı çektiği belirtildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) yayımladığı verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 yükseldi.

ÜFE'de 41 ay sonra yön değişmişti

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarını ölçen ÜFE, 2022'nin son çeyreğinden bu yana süren uzun düşüş döneminin ardından mart ayında ilk kez yükseliş kaydetmişti. Endeks, martta yıllık bazda yüzde 0,5 artmıştı.

ÜFE'de başlayan toparlanmanın nisan ayında daha belirgin hale geldiği değerlendirilirken, enerji ve ham madde maliyetlerindeki yükselişin üretici fiyatları üzerindeki etkisinin güçlendiği ifade edildi.

Çin'de üretici fiyatları 2023 yılında yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 ve 2025'te yüzde 2,6 gerilemişti. Endeks, bu yılın ocak ayında yüzde 1,4, şubat ayında ise yüzde 0,9 düşüş göstermişti.

TÜFE'de yükseliş sürüyor

Öte yandan tüketici fiyatlarında da yukarı yönlü hareket devam etti. Enflasyonun temel göstergelerinden biri olarak kabul edilen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda yıllık bazda yüzde 1,2 arttı.

Çin'de tüketici enflasyonu şubat ayında yüzde 1,3 ile son üç yılın en yüksek seviyesine çıkarken, mart ayında yüzde 1 artış göstermişti.

Çin'de enflasyon hedefi düşürülmüştü

Çin ekonomisinde 2023'ten itibaren zayıf talep ve durgunluk nedeniyle düşük enflasyon dönemi yaşanmıştı. Ülkede tüketici fiyatları 2023 ve 2024 yıllarında yalnızca yüzde 0,2 yükselirken, 2025'te ise değişim göstermemişti.

Çin hükümeti, ekonomideki durgunluk nedeniyle yıllık enflasyon hedefini de revize etmiş, normal şartlarda yüzde 3 olarak belirlenen hedef geçen yıl yüzde 2 seviyesine çekilmişti.