Trump, İran ateşkesini bozdu mu? Savaş yeniden mi başlıyor?

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ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırması ile başlayan ve Körfez ülkelerine yayılan savaş 19 Haziran 2026'da taraflar atarafından imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile sona ermişti. Ancak sessizlik 19. gününde ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları ile son buldu.

Mutabakatın ardından İran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu duyururken boğazdan izinsiz geçen bazı gemileri de bu gerekçe ile hedef aldı.

ABD'den İran'a sürpriz saldırı

ABD ise dün gece Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye yönelik saldırılara misilleme olarak İran'da 80'den fazla askeri hedefi vurduğunu açıkladı. ABD, hassas güdümlü mühimmatla düzenlenen saldırılarda İran'ın hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri ve kıyı radarlarının hedef alındığını bildirdi.

Tahran resti çekti: Misliyle karşılık verilecek

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in cezane töreni devam ederken gerçekleşen saldırılar bölgede bir anda tansiyonu yeniden yükseltirken, Tahran mutabakatın artık geçersiz olduğunu açıkladı.

Tahran yönetimi, bölgede gerilimin tırmanmasından ABD'nin sorumlu olduğunu savunurken, saldırılara misliyle karşılık verileceğini bildirdi. Ayrıca topraklarını İran'a saldırı için ABD'ye açan Körfez ülkelerinin de hedefte olduğu açıklandı.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, "ABD ordusunun İran’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırgan eylemlerine verilecek her türlü desteğin kaynağı silahlı kuvvetlerin meşru hedefi olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Trump: Benim için bitmiştir

Aynı dakikalarda 36. NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın barışı ihlal ettiğini savunarak "Listede olan herkesi yok edeceğim. İran'la anlaşmaya çalışmak vakit kaybı. Benim için bitmiştir. Müzakere yapabilirler ama vakitlerini boşa harcıyorlar" dedi.

İran yönetimini kansere benzeten Trump, "Kanseri erkenden yok etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Körfez alarmda

Açıklamalar hem dünya gündeminde hem de piyasalarda şok etkisi yaratırken Körfez ülkeleri de alarma geçti. Orta Doğu bir kez daha yangın yerine dönerken, gözler taraflardan gelen peş peşe açıklamalara çevrildi.

Ne olmuştu?

ABD ile İran arasında imzalanan 14 maddelik mutabakat, Tahran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesini, dondurulan 124 ila 167 milyar dolar arasındaki İran varlıklarının serbest bırakılmasını, petrol ihracatının yeniden önünün açılmasını ve yabancı yatırımların teşvik edilmesini içeriyordu. Bunun karşılığında İran nükleer hedeflerinden vazgeçecek ve Hürmüz için bir komisyon kuracaktı.

Savaşın faturası katlanıyor

ABD ile İran arasında dört ay süren savaş ABD ekonomisine 40 milyar dolara patlamış, Pentagon, savaş nedeniyle 80 milyar dolarlık ek bütçe talep etmişti.

Çatışmalarda mühimmatlara 26 milyar dolar harcanırken, stratejik petrol rezervleri son 40 yılın en düşük seviyesine geriledi. Savaşın etkisiyle akaryakıt fiyatları yükseldi, enflasyon yüzde 4'ün üzerine çıkarken tahvil faizleri arttı.

Küresel çapta tarım ve taşımacılık sektörleri de artan enerji maliyetlerinden olumsuz etkilendi. Yüzlerce sivil ve asker hayatını kaybederken İran ekonomisi de savaşta 270 milyar dolarlık zarar gördü.