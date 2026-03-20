Orta Doğu’da enerji krizi büyüyor: İran saldırıları 5 ülkeyi vurdu

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede tansiyon hızla yükselirken, İran’ın karşı hamleleri Körfez’deki enerji altyapılarını hedef aldı. Bu süreçte 5 Arap ülkesinde toplam 8 kritik enerji tesisine saldırı düzenlendi.

Söz konusu saldırılar; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te küresel enerji piyasası açısından stratejik öneme sahip noktalara yöneldi. Bazı tesislerde yangın ve hasar meydana gelirken, kimi yerlerde üretim geçici olarak durduruldu ya da “mücbir sebep” ilan edilerek kısıtlandı.

BAE’de iki kritik nokta hedef alındı

BAE yönetimi, 19 Mart’ta Habşan Doğal Gaz Tesisi ile Bab Petrol Sahası’na yönelik füze saldırılarının engellendiğini duyurdu. Ancak düşen parçalar nedeniyle gaz tesisinde faaliyetler durduruldu.

Habşan Tesisi, ülkenin günlük doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’ini karşılayan ve dünyanın en büyük gaz işleme merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bab Petrol Sahası da ülke ekonomisi açısından kilit önemde bulunuyor.

Katar’da Ras Laffan tesislerinde yangın

Katar Savunma Bakanlığı, 18 Mart’ta Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne düşen bir füzenin LNG tesisinde yangına neden olduğunu, alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığını açıkladı.

Saldırının ardından tesis için “mücbir sebep” ilan edildi. Dünya LNG arzının yaklaşık beşte birini karşılayan bölge, enerji piyasaları açısından kritik konumda bulunuyor.

Qatar Energy CEO’su Saad bin Şeride el-Kaabi, saldırının etkilerine ilişkin, "Zarar gören üniteler, Katar'ın LNG ihracatının yaklaşık yüzde 17'sini temsil etmektedir. Füze saldırıları Katar'ın LNG ihracat kapasitesini yüzde 17 düşürdü ve yıllık yaklaşık 20 milyar dolar gelir kaybına neden oldu. Üretim tesislerimizde meydana gelen büyük çaplı hasarın onarılması 5 yıla kadar sürebilir ve bu durum bizi uzun vadeli mücbir sebep ilan etmeye zorlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahreyn’de BAPCO “mücbir sebep” ilan etti

Bahreyn Petrol Şirketi (BAPCO), 5 ve 9 Mart’ta gerçekleşen saldırıların ardından faaliyetlerinde “mücbir sebep” uygulamasına geçti.

5 Mart’taki saldırıda bir rafineri biriminde sınırlı yangın çıkarken, operasyonlar büyük ölçüde sürdürüldü. 9 Mart sabahı yapılan ikinci saldırıda ise rafinerinin bir ünitesi doğrudan hedef alındı.

Şirket, yerel talebin önceden alınan tedbirlerle kesintisiz şekilde karşılandığını bildirdi.

Kuveyt’te rafinerilere İHA saldırısı

Kuveyt’te 19 Mart’ta Abdullah ve Ahmedi limanlarındaki iki rafineri insansız hava araçlarıyla hedef alındı.

Çıkan yangınlar kısa sürede söndürülürken, ülke yönetimi İran tehdidi ve Hürmüz Boğazı’ndaki riskler nedeniyle üretim ve rafinajda kısmi azaltıma gitti.

Suudi Arabistan’da üç farklı saldırı girişimi

Suudi Arabistan’da 19 Mart’ta Yanbu Limanı’ndaki Samref Rafinerisi’ne yönelik İHA saldırı girişimi yaşandı.

Daha önce 2 ve 4 Mart’ta da benzer girişimler kaydedilirken, bazı ünitelerde hasar oluşmasına rağmen arzda kesinti yaşanmadı.

Dammam’daki Ras Tanura Rafinerisi’ne 2 Mart’ta yapılan saldırı ise engellendi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, düşen parçaların küçük çaplı hasara ve yangına yol açtığını, ancak can kaybı olmadığını açıkladı.

Enerji arzı ve fiyatlara etkisi

Saldırılar, dünya petrolünün önemli bir bölümünün taşındığı Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatı ciddi şekilde aksattı. Bu gelişmelerin ardından petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert yükselişler görüldü.

Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, saldırıların sürmesi halinde petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara çıkabileceğini belirtti.

Ne olmuştu?

İsrail ve ABD, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlatmıştı. Bu süreçte İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.