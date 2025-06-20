Orta Doğu'da gerilim 8. gününde: İsrail ordusu, İran'dan füze fırlatıldığını duyurdu! 'Sığınaklardan çıkmayın' çağrısı
İsrail’in 13 Haziran’da İran’a düzenlediği saldırıyla başlayan gerilim 8. gününde de sürüyor. İran’ın füze saldırılarında, İsrail’deki Microsoft binasının vurulduğu öne sürüldü. Öte yandan, Hossein Kermanpour sabah erken saatlerde İsrail'in Tahran'da bir hastaneyi vurduğunu açıkladı. İsrail ordusu ise İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığını duyurarak, İsraillilere ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları yönünde çağrı yaptı. İşte gerilimin 8. gününde bölgede yaşanan tüm gelişmeler...
İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik saldırısıyla başlayan gerilim, bugün 8. gününe girdi. Karşılıklı saldırıların sürdüğü bölgeden art arda yıkım ve can kaybı haberleri geliyor.
İşte gerilimin 8. gününde öne çıkan gelişmeler...
İsrail medyası, İran'ın Tebriz kentine saldırı düzenlendiğini açıkladı.
İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e doğru füzeler fırlattığını açıkladı. İsraillilerin ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları yönünde çağrı yapıldı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpou, Tahran’da bir hastane daha İsrail’in roketli saldırısının hedefi olduğunu açıkladı.
Kermanpou, gerilimin başlamasından bu yana hedef alınan 3. hastane olduğunu da kaydetti.
İsrail’in İran yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi’nin yerine gelecek isim belli oldu.
Kazemi’nin yerine Macid Hademi’nin görevlendirildiği açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tahran’ın güneyindeki Şehri Rey ilçesinde bir kamikaze İHA ile Tahran Petrol Rafineri bölgesinde bir mini İHA etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini açıkladı. Peskov ayrıca, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" da ekledi.
New York Post gazetesi, ABD’nin İran’a saldırması konusunda başkan Donald Trump’ın çekinceleri olduğunu yazdı. Habere göre Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in devrilmesi halinde ülkenin “yeni bir Libya”ya dönüşmesinden endişe ediyor.
İran’ın İsrail’e attığı füzelerden birinin Microsoft binasına isabet ettiği iddia edildi.