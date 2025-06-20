Orta Doğu'da gerilim 8. gününde: İsrail, Tahran'daki bir hastaneyi vurdu!
İsrail’in 13 Haziran’da İran’a düzenlediği saldırıyla başlayan gerilim 8. gününde de sürüyor. İran’ın füze saldırılarında, İsrail’deki Microsoft binasının vurulduğu öne sürüldü. Öte yandan, Rusya'dan da bölgedeki gerilimle ilgili açıklamalar geldi. İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğinin altını çizen Kremlin Sözcüsü Peskov, Hamaney'e olası bir suikast durumunda "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi. Hossein Kermanpour ise sabah erken saatlerde İsrail'in Tahran'da bir hastaneyi vurduğunu açıkladı. İşte gerilimin 8. gününde bölgede yaşanan tüm gelişmeler...
İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik saldırısıyla başlayan gerilim, bugün 8. gününe girdi. Karşılıklı saldırıların sürdüğü bölgede art arda yıkım ve can kaybı haberleri geliyor.
İşte gerilimin 8. gününde öne çıkan gelişmeler...
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpou, Tahran’da bir hastane daha İsrail’in roketli saldırısının hedefi olduğunu açıkladı.
Kermanpou, gerilimin başlamasından bu yana hedef alınan 3. hastane olduğunu da kaydetti.
İsrail’in İran yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi’nin yerine gelecek isim belli oldu.
Kazemi’nin yerine Macid Hademi’nin görevlendirildiği açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tahran’ın güneyindeki Şehri Rey ilçesinde bir kamikaze İHA ile Tahran Petrol Rafineri bölgesinde bir mini İHA etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini açıkladı. Peskov ayrıca, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" da ekledi.
New York Post gazetesi, ABD’nin İran’a saldırması konusunda başkan Donald Trump’ın çekinceleri olduğunu yazdı. Habere göre Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in devrilmesi halinde ülkenin “yeni bir Libya”ya dönüşmesinden endişe ediyor.
İran’ın İsrail’e attığı füzelerden birinin Microsoft binasına isabet ettiği iddia edildi.