Orta Doğu'da gerilim 8. gününde: İsrail, Tahran'daki bir hastaneyi vurdu!

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik saldırısıyla başlayan gerilim, bugün 8. gününe girdi. Karşılıklı saldırıların sürdüğü bölgede art arda yıkım ve can kaybı haberleri geliyor.

İşte gerilimin 8. gününde öne çıkan gelişmeler...

12:30 Tahran'da bir hastane vuruldu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpou, Tahran’da bir hastane daha İsrail’in roketli saldırısının hedefi olduğunu açıkladı.

Kermanpou, gerilimin başlamasından bu yana hedef alınan 3. hastane olduğunu da kaydetti.

10:33 İsran İstihbarat başkanı belli oldu

İsrail’in İran yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi’nin yerine gelecek isim belli oldu.

Kazemi’nin yerine Macid Hademi’nin görevlendirildiği açıkladı.

09:22 'İsrail'e ait 2 İHA düşürüldü'

İran Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tahran’ın güneyindeki Şehri Rey ilçesinde bir kamikaze İHA ile Tahran Petrol Rafineri bölgesinde bir mini İHA etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

09:00 Kremlin: 'Hamaney'e olası bir suikastte...'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini açıkladı. Peskov ayrıca, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" da ekledi.

08:33 NY Post, Trump'ın endişesini yazdı

New York Post gazetesi, ABD’nin İran’a saldırması konusunda başkan Donald Trump’ın çekinceleri olduğunu yazdı. Habere göre Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in devrilmesi halinde ülkenin “yeni bir Libya”ya dönüşmesinden endişe ediyor.

06:50 İran, Microsoft binasını vurdu

İran’ın İsrail’e attığı füzelerden birinin Microsoft binasına isabet ettiği iddia edildi.