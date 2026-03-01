Orta Doğu'da hava trafiği krizi: Binlerce uçuş iptal edildi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da hava ulaşımı ciddi şekilde sekteye uğradı. Bölge ülkelerinin art arda hava sahalarını kapatması ve bazı stratejik havalimanlarının doğrudan hedef alınması, Avrupa, Afrika ve Batı'dan Asya'ya uzanan uçuş ağında geniş çaplı aksamaya yol açtı.

Hava sahaları kapatıldı, yolcular mahsur kaldı

Çatışmaların ikinci gününde de birçok Orta Doğu ülkesi hava sahasını kapalı tuttu. Emirates, Dubai çıkışlı ve varışlı tüm seferlerini en az Pazar öğleden sonrasına kadar durdurdu. Qatar Airways, Katar'daki havalimanının en erken Pazartesi sabahı açılabileceğini bildirdi. İsrail hava sahası da kapalı kalmaya devam etti.

Bu gelişmeler sonucu dünya genelinde on binlerce yolcu havalimanlarında beklemek zorunda kaldı. İsrail, Katar, Suriye, İran, Irak, Kuveyt ve Bahreyn'in hava sahalarını kapatması yüz binlerce yolcunun planlarını etkiledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin "geçici ve kısmi hava sahası kapanışı" kararı sonrasında ülkedeki uçuş trafiği büyük ölçüde durdu.

Bölgesel aktarma merkezleri devre dışı

Dubai, Abu Dabi ve Doha gibi küresel aktarma merkezlerinin kapanması, bölgedeki havayolu operasyonlarını doğrudan etkiledi. Büyük havayolu şirketleri toplamda 1.800'den fazla uçuşu iptal etti. Emirates, Qatar Airways ve Etihad'ın söz konusu merkezlerde günlük yaklaşık 90 bin yolcuya hizmet verdiği belirtiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iki havalimanında saldırı bağlantılı olaylar yaşandığı açıklandı. Dubai Uluslararası Havalimanı'nda dört kişinin yaralandığı, Abu Dabi'deki Zayed Uluslararası Havalimanı'nda ise bir kişinin hayatını kaybettiği ve yedi kişinin yaralandığı bildirildi. Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda da saldırı haberleri geldi.

İran resmi olarak sorumluluğu üstlenmezken, Körfez ülkelerinin İran'a atfettiği misilleme saldırılarının daha önce hedef gösterilen ABD üslerinin ötesine geçtiği ifade edildi.

Gecikmelere veya iptallere hazırlıklı olun

Havacılık analistleri yolcuların önümüzdeki günlerde aksamalara hazırlıklı olması gerektiğini belirtken önümüzdeki birkaç gün boyunca gecikmelere veya iptallere hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Çatışma bölgelerinden kaçınmak isteyen havayollarının uçuşları Suudi Arabistan üzerinden daha güney rotalara kaydırdığı belirtiliyor. Bu durum hem uçuş sürelerini uzatıyor hem de yakıt maliyetlerini artırıyor. Uzmanlar, maliyet artışlarının bilet fiyatlarına yansıyabileceğine dikkat çekiyor.

Ayrıca artan hava trafiğinin Suudi Arabistan'daki kontrol birimleri üzerinde baskı oluşturabileceği, hava sahasını kapatan ülkelerin ise üst geçiş ücretlerinden mahrum kalacağı ifade ediliyor.

Havayollarından peş peşe iptaller

Havayolu şirketleri, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Bazı firmalar, etkilenen yolculara ücretsiz değişiklik hakkı tanıdı.

FlightAware verilerine göre, Cumartesi sabahı Tel Aviv ve Dubai'ye giden en az 145 uçak Atina, İstanbul ve Roma gibi farklı kentlere yönlendirildi. Bazı uçuşlar ise kalkış yaptıkları havalimanlarına geri döndü. Philadelphia'dan havalanan bir uçak İspanya'ya kadar ulaştıktan sonra geri dönerek yaklaşık 15 saat havada kaldı.

Air India Orta Doğu seferlerini iptal etti. Türk Hava Yolları, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün uçuşlarını Pazartesi'ye kadar durdurduğunu, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferlerinin de askıya alındığını açıkladı. Delta ve United Tel Aviv uçuşlarını iptal ederken, KLM, Lufthansa, Air France, Transavia ve Pegasus gibi birçok şirket de bölgeye yönelik seferlerini durdurdu.

Virgin Atlantic Irak hava sahasından kaçınacağını bildirirken, British Airways Tel Aviv ve Bahreyn uçuşlarını gelecek haftaya kadar askıya aldı, Amman seferlerini iptal etti.