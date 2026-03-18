Orta Doğu’da nükleer tehlike yükseldi: DSÖ "yüksek teyakkuz" ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Orta Doğu’daki gerilimlerin seyri içinde nükleer bir olay yaşanma ihtimalini ana senaryolar arasında değerlendirmeye başladı.

Politico’nun aktardığı bilgilere göre, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıların etkilerini yakından izlerken, olası radyasyon risklerine karşı “yüksek teyakkuz” durumunu koruyor.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhi, nükleer bir gelişme yaşanması halinde uygulanacak personel talimatlarının güncellendiğini ifade etti. Bu doğrultuda sağlık risklerinin analizine ve sivillerin korunmasına yönelik önlemleri içeren kılavuzların yeniden düzenlendiği belirtildi.

Radyasyon riskine karşı hazırlık artırıldı

Balkhi, “Personelimiz, bir nükleer tesisin hedef alınması veya nükleer silah kullanımı dahil olmak üzere her türlü nükleer hadiseye karşı hazırlıklı” dedi.

Olası bir nükleer olayın yalnızca bölgeyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Balkhi, etkilerinin küresel ölçekte hissedilebileceğini ve sonuçlarının uzun yıllar sürebileceğini dile getirdi.

Bölge direktörü, olası sonuçların büyüklüğünü anlatırken 1986’daki Çernobil kazası ile Hiroşima ve Nagazaki’ye düzenlenen nükleer saldırıları örnek gösterdi; bu olaylarda 110 bin ila 210 bin kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

ABD tarafında da nükleer silah kullanımına ilişkin riskler siyasi gündemdeki yerini koruyor. Donald Trump’ın yapay zeka danışmanı David Sacks, “İsrail’in çatışmayı tırmandırmasından ve muhtemel bir nükleer silah kullanımından” endişe duyduğunu dile getirdi. Trump ise bu iddiaları reddederek, “İsrail bunu yapmayacaktır” açıklamasını yaptı.

Nükleer tesisler hedefte

Geçen yılın haziran ayında ABD ve İsrail’in, İran’daki Fordo, İsfahan ve Natanz nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenlediği biliniyor. Halihazırda yürütülen askeri operasyonlarda da nükleer altyapının hedef alınmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) verilerine göre ise dün Buşehr Nükleer Güç Santrali sahasında, aktif enerji bloğuna oldukça yakın bir noktaya saldırı gerçekleştirildi.