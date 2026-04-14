Orta Doğu'da sular durulmuyor... WSJ: Türkiye kritik toplantıya ev sahipliği yapacak

Bölgede tansiyonun yeniden yükseldiği bir dönemde diplomasi trafiği hız kazandı. The Wall Street Journal’ın görüştüğü bölgesel yetkililere göre Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları, İran’a sunulan ateşkes ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik önerileri ele almak üzere bu hafta Türkiye’ye geliyor.

Toplantının Antalya’da yapılacağı belirtilirken, görüşmenin ABD ile İran arasında yeniden müzakere zemini oluşturmayı hedefleyen bölgesel girişimin bir parçası olduğu kaydedildi.

17-19 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya gelmesi beklenen yetkililer, buluşmanın Washington ile Tahran arasındaki görüş ayrılıklarını azaltmayı ve Körfez’deki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereleri yeniden canlandırmayı amaçladığı belirtildi.

Bölge ülkelerinin, İslamabad’da gerçekleştirilen ve anlaşmayla sonuçlanmayan uzun soluklu barış görüşmelerinin ardından ABD ile İran’ı yeniden masaya oturtmak için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı.

Yetkililer ayrıca, İslamabad’daki görüşmelerin ardından ikinci tur temasların günler içinde yapılabileceğini ve tarafların yeni bir diplomatik takvim üzerinde çalıştığını belirtti.

5. Antalya Diplomasi Forumu

Dünya liderleri ve hükümet yetkilileri, 17-19 Nisan'da "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenecek 5. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF2026), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bir araya gelecek.

İlki 2021'de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yılki teması, "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" olacak. Foruma 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40'tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'ı aşkın üst düzey ismin yanı sıra aralarında akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu 5 bine yakın konuk katılacak.