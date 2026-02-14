Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor: ABD'den İran'a operasyon sinyali

İngiliz haber ajansı Reuters, Orta Doğu'da tansiyonu zirveye taşıyacak bir iddiayı gündeme taşıdı.

Habere göre ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın onay vermesi durumunda İran'a yönelik haftalarca sürebilecek kapsamlı ve uzun süreli bir operasyon için hazırlık yapıyor.

Reuters'a bilgi veren Amerikalı yetkililer, bu potansiyel çatışmanın iki ülke arasında bugüne dek yaşanan tüm gerilimlerden çok daha şiddetli ve derin olabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD'li ve İranlı diplomatlar, Tahran'ın nükleer programı özelinde müzakereleri canlandırmak için geçtiğimiz hafta Umman'da bir araya gelmişti. Ancak masadaki bu çabalara rağmen Pentagon, Orta Doğu'daki askeri varlığını tahkim etmeyi sürdürüyor.

ABD'li yetkililerin açıklamalarına göre, Pentagon tarafından bölgeye ek bir uçak gemisinin yanı sıra binlerce asker, gelişmiş savaş uçakları ve güdümlü füze destroyerleri sevk edildi.

Trump'tan "korku" mesajı

Cuma günü Kuzey Carolina'daki bir askeri üste personeline hitap eden Donald Trump, İran ile uzlaşmanın güçlüğüne dikkat çekti.

Çözüm yolu için sert bir yaklaşımın önemine vurgu yapan Trump, "Bazen korku yaratmanız gerekir. Durumu gerçekten çözüme kavuşturacak tek şey budur" ifadelerini kullanmıştı.

"Bu kez plan daha karmaşık"

Askeri kaynaklar, şu anki planlamanın geçtiğimiz yıl haziran ayında yaşanan 12 günlük çatışma sürecine göre çok daha karmaşık ve riskli olduğunu ifade ediyor.

Bir yetkili, muhtemel bir operasyonun sadece nükleer altyapıyla sınırlı kalmayabileceğini, İran'ın stratejik devlet kurumları ile güvenlik tesislerinin de hedef alınabileceğini dile getirdi.

Ancak uzmanlar, böyle bir adımın beraberinde getireceği risklere karşı uyarıyor. İran'ın sahip olduğu devasa füze cephaneliği, operasyonun ABD güçleri için oldukça tehlikeli bir hal almasına neden olabilir. ABD tarafı, olası bir müdahale sonrası Tahran'ın misilleme yapmasını kesin bir ihtimal olarak görüyor. Bu durumun, Orta Doğu'yu sonu gelmez bir saldırı-misilleme döngüsüne ve geniş çaplı bir bölgesel savaşa sürükleme riski bulunuyor.