Oruç Reis'in arama faaliyetleri sonrası Somali'den petrol müjdesi: Sondaj işlemleri başlıyor

Somali Ulusal Televizyonunda yayımlanan Federal Parlamentonun 7. Dönem açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali’nin sahip olduğu doğal kaynakları ekonomiye kazandırma kararlılığını vurguladı.

Tarihi bir dönüm noktası

Mahmud, "Allah’ın ülkemize bahşettiği kaynakları milletimizin refahı için değerlendirmeye kararlıyız. Ülkemiz gelecek aylarda petrol sondajına başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, bu adımın Somali’nin ekonomik bağımsızlığı açısından tarihi bir dönüm noktası olacağına dikkati çekerek, ülkenin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Oruç Reis’in arama faaliyetleri sonrası ilk müjde

Petrol sondajı hazırlıkları, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği araştırma gemisi Oruç Reis’in Somali hükümetiyle işbirliği içinde ülke kıyılarında petrol ve gaz arama faaliyetleri yürütmesinden yalnızca birkaç ay sonra gündeme geldi.

Somali, Afrika Boynuzu’nda stratejik konumuyla öne çıkarken, doğal kaynaklarının değerlendirilmesiyle bölgesel ticarette daha etkin rol üstlenmesi bekleniyor.

Petrol yatakları ne kadar zengin?

Somali açıklarının Yemen açıklarına benzeyen bir jeolojiye sahip olduğunu belirten uzmanlar, suların altında en az 2.7 milyar varillik bir petrol yatağı olabileceğini açıkladı. Bu sırada Soma şirketi de o güne kadar fark edilmemiş olan üç alanda daha petrol olabileceğini duyururken 122 bin kilometre karelik alanı inceleyen Spectrum Geo şirketi ise risk içermeyen 30 milyar varillik petrol potansiyeli bulunduğunu duyurdu.

Dünyada en fazla kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülke ise 302 milyar varille Venezuela.

Kanıtlanmış rezerv bakımından Nijerya 37 milyar varille 11. sırada, 30 milyar varille Kazakistan ise 12. sırada geliyor.

Türkiye, Somali'ye en fazla yatırım yapan ülkelerden

Yurt dışındaki en büyük askeri üssü Somali'de olan Türkiye, burada Birleşmiş Milletler'in seçip onayladığı ve Eş Şebap'a karşı operasyonlar yürüten Somalili askerlere eğitim veriyor.

Türkiye'nin eğitim ve sağlık alanında da büyük yatırımları var. Bunların yanında altyapı alanında da Türkiye'nin yatırımları var. Mogadişu Havalimanı ve Deniz Limanı'nın işletmesini Türk şirketleri yürütüyor.