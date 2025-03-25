Oscar ödüllü belgesel ekibi gözaltına alındı

İsrail ordusu, İsrail güçlerine taş attığından şüphelenilen ve aralarında Oscar ödüllü belgesel 'No Other Land' ekibinden isimlerin de bulunduğu 3 Filistinlinin ve bir İsraillinin gözaltına alındığını açıkladı.

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Mesafir Yatta'daki aktivistlerden yapılan ortak açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin yaşadığı Susya köyüne saldırdığı belirtilmişti. Saldırıyı belgelemek için olay yerine gelen 5 ABD'li Yahudi aktivistin de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradığı ve aktivistlerin içinde bulunduğu aracın taşlandığı kaydedilmişti.

İsrail ordusunun koruması altında gerçekleşen saldırıda, Oscar ödüllü "Başka Toprak Yok" belgesel ekibinden yönetmen Hamdan Ballal da yaralanmıştı.

"En İyi Belgesel Oscar"ını kazanmıştı

Filistinlilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "Başka Toprak Yok", bu yıl "En İyi Belgesel Oscar"ını kazanmıştı.