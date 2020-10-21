OSIRIS-REx, numune almak için gök taşı Bennu'ya temas etti

21 Ekim 2020

NASA'dan yapılan açıklamada, uzay aracı OSIRIS-REx'in kum ve toz parçacıklarını toplamak için 500 metre çapındaki gök taşı Bennu'nun yüzeyine başarılı şekilde birkaç saniyelik iniş yaptığı bildirildi.

Aracın bu kısa sürede gök taşının yüzeyinden 60 gramlık numune toplayıp toplayamadığının henüz belli olmadığı ifade edilen açıklamada, alınan numunenin yeterli olmaması durumunda, aracın ocak ayında Bennu'ya tekrar inmeye çalışacağı kaydedildi.

Arizona Üniversitesinden bilim insanı Dante Lauretta, yaptığı açıklamada, uzay aracının kendisinden beklenen her şeyi yaptığını belirtti.

NASA'nın uzay aracının toplayacağı örneklerin, Güneş Sistemi'nin oluşumuna ilişkin yeni bulgulara ufuk açması bekleniyor.

Aralık 2018'te Bennu'ya ulaşan OSIRIS-REx'in Eylül 2023'te Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Kaynak: AA