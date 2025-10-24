Otobüs ile motosiklet çarpıştı: 25 ölü

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde bir yolcu otobüsü, motosikletle çarpışmasının ardından alev alarak büyük bir faciaya yol açtı. Kazada en az 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Otobüs Hyderabad ile Bengaluru şehirleri arasında sefer yapıyordu ve içinde 44 yolcu bulunuyordu.

18 kişi sağ kurtuldu

Polis yetkilisi Vikrant Patil’in açıklamasına göre, otobüsün hızla seyrettiği sırada arkadan çarpan motosiklet aracın altına sıkıştı ve kıvılcımlar yakıt deposunun alev almasına neden oldu. Yangın dakikalar içinde otobüsü sardı. Yolcuların çoğu uykudayken yakalandı. Bazıları camları kırarak kurtulmayı başardı.

Yangından 18 kişi sağ kurtularak hastaneye kaldırıldı. Kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü de olayda hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Başbakan Narendra Modi ve eyalet yetkilileri, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı gönderdi.