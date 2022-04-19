Otomobil devi Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu
Otomobil devi Stellantis, Rusya'daki üretim faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
Dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi Stellantis, Rusya'ya uygulanan küresel yaptırımların lojistik sıkıntılarına yol açtığını ve buradaki faaliyetlerin sonlandırıldığını duyurdu.
Şirketten konu hakkında yapılan açıklamada "Yaptırımların günden güne artması ve lojistik sıkıntılar nedeniyle Stellantis yaptırımlara uygun şekilde Kaluga'daki üretim faaliyetlerini sonlandırdı." ifadelerine yer verildi.
Stellantis Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından araç ithalatı ve ihracatını durdurmuştu.
CEO Carlos Tavares Mart ayının sonunda parça tedarik sorunları nedeniyle Kaluga tesisini kapatmak zorunda kalabileceklerini duyurmuştu.