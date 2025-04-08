Otomobilde gümrük krizi! Kanada ABD’yi DTÖ’ye şikayet etti

Kanada, ABD’nin Kanada’dan ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarına uygulamaya başladığı yüzde 25 oranındaki ek gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) resmi başvuruda bulundu.

DTÖ tarafından yapılan açıklamada, “Kanada, ABD'nin Kanada'dan ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasına ilişkin DTÖ'den anlaşmazlık istişaresi talebinde bulunmuştur.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Kanada'nın bu talebini 7 Nisan itibarıyla tüm DTÖ üyelerine ilettiği belirtildi.

Kanada yönetimi, söz konusu verginin 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (GATT) bazı maddelerine aykırı olduğunu savunuyor. Anlaşmazlığın çözüm sürecinde, tarafların 60 gün içinde uzlaşmaya varamaması halinde, Kanada şikâyetini DTÖ’nün resmi uyuşmazlık çözüm mekanizmasına taşıyabilecek.

Üç ülke arasında gümrük krizi derinleşiyor

ABD’nin Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünler için uygulamaya koyduğu yüzde 25’lik gümrük tarifesi 4 Mart’ta yürürlüğe girmişti. ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu tarifelerin “ABD-Meksika-Kanada Anlaşması” (USMCA) kapsamındaki ürünler için 2 Nisan’a kadar uygulanmayacağını duyurmuştu. Trump ayrıca, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek vergilerin de 12 Mart’ta devreye gireceğini açıklamıştı.

Gelişmelere tepki gösteren Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford, 10 Mart’ta yaptığı açıklamada, ABD’ye sağlanan elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret getireceklerini duyurdu. Ford, “ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim” şeklindeki açıklamasıyla dikkat çekmişti. Beyaz Saray ise bu tür adımların “ciddi sonuçlar” doğurabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney de 26 Mart’ta yaptığı değerlendirmede, Trump’ın gümrük tarifeleriyle başlattığı “ticaret savaşının” hem Amerikan hem de Kanadalı tüketicilere ve çalışanlara zarar verdiğini ifade etmişti.