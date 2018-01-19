Otomotiv devlerinden 1 milyar dolarlık fon

19 Ocak 2018

Dünyanın önde gelen otomotiv ittifakı Renault-Nissan-Mitsubishi, gelecek beş yıl içinde inovasyonu desteklemek üzere 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlayan yeni bir kurumsal girişim sermayesi fonu olan Alliance Ventures’ı kurdu.

Fon, ilk yılında genç ve yenilikçi şirketlere ve elektrikli araçlara geçiş, otonom sistemler, bağlanabilirlik ve yapay zekanın da aralarında bulunduğu yeni mobiliteye odaklanan yeni teknoloji girişimcileri ile inovasyon ortaklıklarına 200 milyon ABD dolarına kadar yatırım yapmayı planlıyor. İlk yılda gerçekleştirilecek bu yatırım, İttifak üyelerinin toplam yıllık araştırma ve geliştirme yatırımlarını oluşturan 8,5 milyar euroya ek olarak planlandı.

Renault-Nissan-Mitsubishi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn yeni gelişmelerle ilgili olarak şunları söyledi:

"İnovasyon yaklaşımımız, İttifak’ın global ölçeğinden en çok faydalanacak olan genç yenilikçi şirketler ve teknoloji girişimcilerine yatırım yapmamıza ve onlarla iş birliğine imkan sağlayacak. Bu yeni fon, İttifak’ın gönlünde yatan iş birliği ruhunu ve girişimci düşünce yapısını yansıtıyor. Bu yatırım inisiyatifi, otomotiv teknolojisinde dünyanın en umut vaat eden genç yenilikçi şirketlerini çekmek üzere tasarlandı.”

Yeni fon, potansiyel ortaklara tüm büyük otomotiv pazarlarındaki varlığı ile 2017’de 10 farklı markası altında 10 milyondan fazla araç satan Renault- Nissan -Mitsubishi’nin global ölçek ve kapsamına da erişim sunuyor.



Alliance Ventures, ilk anlaşmasını yaptı

Alliance Ventures, kobalt içermeyen katı haldeki batarya malzemeleri geliştiren ABD merkezli Ionic Materials şirketine yapılacak stratejik yatırım ile ilk anlaşmasını yaptı. Merkezi ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Ionic, otomotiv ve diğer birçok uygulamada yüksek enerji yoğunluklu bataryaların performansının geliştirilmesi ve maliyet etkinliğini artıran öncü katı polimer elektrolitin geliştiricisi olarak çalışıyor.

Alliance Ventures, mevcut araştırma ve gelişmiş mühendislik ekipleri ile çalışarak inovasyon alanları ve yatırım için coğrafi pazarları belirlerken, platformu geliştirmek için girişim sermayesi uzmanlarını da saflarına katacak. Kuruluşun, Silikon Vadisi, Paris, Yokohama ve Pekin olmak üzere, İttifaka üye şirketlerinin teknoloji ve araştırma merkezlerinin yanı sıra güçlü inovasyon ekosistemlerine sahip alanların yakınında merkezleri olacak.