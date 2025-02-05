Otomotiv dünyasının 3. en büyüğü olma hedefi suya düştü! Nissan ve Honda görüşmeleri sona erdi

Japon otomotiv devleri Nissan ve Honda'nın birleşme müzakereleri sonuçsuz kaldı. Nikkei gazetesinin haberine göre, bu birleşme gerçekleşmiş olsaydı iki şirket, dünya genelinde satış hacmi bakımından en büyük üçüncü otomotiv üreticisi olacaktı.

Honda hisseleri yüzde 8 değer kazandı

Görüşmelerin sonlandırılmasının ardından Tokyo Borsası'nda Nissan hisseleri yüzde 4'ten fazla düşüş kaydetti ve işlemleri durduruldu. Buna karşılık Honda hisseleri yüzde 8 değer kazandı. Honda sözcüsü, , iki şirketin birleşmesine dair imzaladığı mutabakat hakkında Nissan'dan kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını ifade etti.

"Görüş ayrılıkları giderek derinleşti"

Honda ve Nissan, daha önce birleşme ve ortak bir holding şirketi kurma olasılığını değerlendirmek üzere bir mutabakata varmıştı. Ancak konuya yakın kaynaklar, iki şirket arasında görüş ayrılıklarının giderek derinleştiğini belirtti. Bir kaynak, "Honda’nın Nissan’ı iştirake dönüştürme planı, imzalanan mutabakata aykırıydı" ifadelerini kullandı.

Küresel pazardaki rekabet dönüşümü

Birleşme, küresel otomotiv pazarında önemli bir değişim yaratabilecek potansiyele sahipti. Geçtiğimiz Aralık ayında başlayan müzakerelerin Haziran ayında tamamlanması hedeflenmişti. Nissan’ın stratejik ortağı Mitsubishi de bu sürece dahil edilmek üzere davet edilmişti.

Uzmanlar, birleşme planının arkasında Nissan’ın mali sıkıntılarının ve Renault ile yeniden yapılanma çabalarının bulunduğunu belirtiyor. Şirket daha önce 9 bin kişiyi işten çıkaracağını ve küresel üretim kapasitesini yüzde 20 azaltacağını duyurmuştu.

Elektrikli araç pazarının büyümesiyle gelen dönüşüm, otomotiv sektörünü köklü değişimlere zorlarken Nissan’ın ABD, Çin ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki performansındaki düşüş dikkat çekiyor. 2024 mali yılının ilk yarısında şirketin faaliyet karı yüzde 90, net geliri ise yüzde 94 oranında azalmıştı.