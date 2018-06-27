Otomotiv üreticileri iki koldan kuşatıldı

27 Haziran 2018

EVRİM KÜÇÜK

DIŞ HABERLER - Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinde stres artıyor. Yıllık iş hacmi yaklaşık 77.5 milyar sterlin (102.5 milyar dolar) seviyesinde olan İngiliz otomotiv sektörü, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecine (Brexit) ilişkin belirsizlikler nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Diğer yandan aralarında Alman Volkswagen, Daimler Benz, BMW'nin de olduğu Avrupalı üreticiler, ABD'nin yüzde 20 ek gümrük tarifesi tehdidi altında. Trump'ın vergileri devreye sokması Avrupa'daki üreticilerin maliyetlerini milyarlarca dolar artıracak.

İngiltere'de sektör AB’den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklere uyum sağlamakta zorlanırken, Brexit nedeniyle yatırımların hız kesmesi ve dizel araçlara olan talebin azalması gibi nedenler de eklenince sektörde stres artıyor. İngiltere de üretim yapan dev otomotiv şirketleri de sorunlar hakkında art arda uyarıda bulunuyor.

Alman lüks otomobil üreticisi BMW'nin yöneticilerinden Stephan Freismut, zor bir Brexit süreci yaşanması halinde gümrükte oluşacak gecikmelerin İngiltere’deki üretimlerini tehlikeye atabileceğini açıkladı. Brexit'in tedarik zincirine ciddi zarar vermesi halinde İngiltere'deki Mini ve Rolls Royce fabrikalarını kapatmaları gerekeceğini söyleyen Freismuth, ithal parçalarda aksamanın maliyetleri artıracağını ve "tam zamanında" üretim modeline zarar vereceğini de vurguladı. BMW’nin İngiltere genelinde 7.000 kişiye istihdam sağlayan 4 fabrikası bulunuyor. Firmanın İngiltere’deki fabrikalarında gerçekleşen üretimde kullanılan parçalardan yüzde 90’ı Avrupa’dan ithal edilirken, üretilen Mini ve Rolls-Royce araçlarının ise yüzde 80-90’lık kısmı İngiltere dışına ihraç ediliyor.

Japon otomobil üreticisi Honda da benzer bir ikazda bulundu. Ülkenin güneybatısında Swindon'da 4 bin kişiyi istihdam eden fabrikasında Civic üretimi yapan Honda, Brexit sonrasında yapılacak olacak sınır kontrollerinin üretim sürecine sert darbe vuracağından endişe ediyor. İngiltere'nin Gümrük Birliği'nden ayrılması halinde Honda, Avrupa'dan ithal edilen parçaların fabrikaya ulaşmasının en az iki-üç gün süreceğini, hatta bu sürenin dokuz güne kadar çıkabileceğini tahmin ediyor. Üretimi tamamlanmış araçların teslimatlarında da ciddi bir gecikme yaşanabileceği belirtiliyor.

Tarifeler VW, Daimler ve BMW'yi endişelendiriyor

ABD Başkanı Trump, AB'nin ülkesine yönelik tarifeleri ve ticaret bariyerlerini kaldırmaması durumunda Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirileceğini bildirdi. ABD'nin ticaret konusunda geri adım atmayacağına işaret eden Trump, "AB tarafından ABD'ye, büyük şirketlerine ve çalışanlarına uzun zamandır uygulanan tarifeler ve ticaret bariyerleri, yakında parçalanıp kaldırılmazsa ABD'ye gelen tüm arabalarına yüzde 20 gümrük vergisi getireceğiz. Burada üretsinler" ifadelerini kullandı.

Volkswagen, Daimler ve BMW gibi önemli Alman otomobil üreticilerinin ABD’de de büyük üretim tesisleri bulunuyor. Söz konusu ilave gümrük vergilerine otomobil sektörlerinin girmesinin ekonomik etkilerinin büyük olacağı düşünülüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Trump'ın yakında yürürlüğe sokacağını söylediği vergilerin tedarik zincirine zarar vererek tüm sektöre zarar vereceği uyarısına bulundu. Moody's, parça ithalatı için Kanada ve Meksika'ya bağımlı olan Ford ve General Motors'un da bu kavgadan zararlı çıkacağını bildirdi.

Harley-Davidson tarifelerden kaçtı, üretimini yurt dışına taşıyor

Amerikalı motosiklet üreticisi Harley- Davidson, Avrupa pazarına yönelik üretimini tarifeler nedeniyle yurt dışına taşıma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, AB nin getirdiği yeni tarifeler nedeniyle AB ye ihraç edilen Harley- Davidson motosikletlere uygulanan gümrük vergisinin yüzde 6 dan yüzde 31 e çıktığı vurgulanan açıklamada, bu nedenle motosikletlerin birim maliyetinin 2 bin 200 dolar artacağı kaydedildi. Başkan Trump, 'Harley-Davidson'ın teslim bayrağını açan ilk şirket olmasına şaşırdım. Ben onlar için çok savaştım. Nihayetinde bize ticarette zarar veren AB ye, 151 milyar dolar açığımız var, sattıklarının vergisini onlar ödemeyecekler. Vergiler, Harley için sadece bir mazeret. Sabırlı olun." ifadelerini kullandı.

BMW'nin İngiltere fabrikaları:

● Mini, Oxford (4.000 istihdam);

● Rolls-Royce, Goodwood (1.700);

● Motor üretimi, Hams Hall, Birmingham (800);

● Gövde üretimi, Swindon (850)

● Mini ve Rolls-Royce üretiliyor

Honda'nın İngiltere fabrikası:

● Otomobil ve motor üretimi Swindon (4.000 istihdam)

● Civic üretimi yapılıyor

Nissan'ın İngiltere fabrikası:

● Otomobil ve motor, Sunderland (7.000 istihdam)

● Qashqai, Leaf, Juke üretimi yapılıyor

İngiltere'de yatırımlar sert düştü

İngiltere’de otomotiv sektörüne yapılan yatırımlar, bu yılın ilk yarısında 347,3 milyon sterline geriledi. İngiltere’de Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre, 2017'nin ilk yarısında 647,4 milyon sterlin seviyesinde olan İngiltere de otomotiv üretim tesisleri ve yeni modellere yapılan toplam yatırım, bu yılın aynı döneminde 347,3 milyon sterlin olarak gerçekleşti.