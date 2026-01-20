Otomotivden savunmaya: Renault'dan askeri İHA hamlesi

Fransız otomotiv üreticisi Renault, savunma alanında dikkat çeken bir girişime imza atarak, askeri insansız hava araçları (İHA) geliştirmek üzere Turgis Gaillard ile iş birliğine gitti.

Söz konusu hamlenin, Fransa'nın artan savunma ihtiyaçları doğrultusunda üretim kapasitesini hızla artırmayı amaçladığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa genelinde savunma harcamaları yükselirken, ABD dış politikasındaki yön değişimi de kıta genelinde yeni askeri gereksinimleri gündeme taşıdı.

Mevcut savunma sanayisinin bu talepleri kısa sürede karşılamakta zorlanabileceği değerlendirilirken, otomotiv gibi geleneksel olarak savunma dışı sektörlerin sürece dahil edilmesi dikkat çekiyor.

Savunma Bakanlığı gözetiminde yürütülüyor

CNBC-e'nin haberine göre Renault sözcüsü, projenin French Ministry of the Armed Forces ile Fransa'nın savunma tedarik ajansının gözetiminde yürütüldüğünü açıkladı.

Renault'nun Büyümeden Sorumlu Üst Yöneticisi Fabrice Cambolive, Fransız televizyonu BFM TV'ye yaptığı açıklamada, "Birkaç ay önce Fransız drone sanayisini geliştirmeye yönelik bir proje için bizimle temasa geçildi. Endüstriyel üretim, tasarım ve seri imalat konusundaki uzmanlığımız nedeniyle seçildik" ifadelerini kullandı.

Seri üretim iddiası netlik kazanmadı

Fransız dergisi Usine Nouvelle, İHA'ların Renault'nun Cléon ve Le Mans tesislerinde seri üretilebileceğini öne sürerken, şirket bu iddiayı doğrulamadı. Cambolive ise Renault'nun ana faaliyet alanının otomotiv olmaya devam edeceğini vurguladı.

Aylık 600 drone hedefi

Fransız gazetesi La Tribune'e göre Renault ve Turgis Gaillard, yaklaşık 10 metre kanat açıklığına sahip taktik bir İHA'yı "son derece rekabetçi bir maliyetle" üretmeyi hedefliyor. Haberde, faaliyetin ilk yılının sonunda aylık 600 adet üretim kapasitesine ulaşılabileceği öne sürüldü. Renault, bu değerlendirmelere ilişkin yorum yapmadı.

Otomotiv sektörü savunmaya yöneliyor

Son dönemde Fransa ve Avrupa genelinde otomotiv sektörü, askeri ekipman ve savunma üretimine destek vermesiyle gündeme geliyor. Otomotiv yan sanayi firması Valeo'nun yaklaşık 100 şirketin yer aldığı bir "savunma drone paktı"na katıldığı, araç parçası üreticisi Fonderie de Bretagne'ın ise top mermisi kovanları üretimine hazırlanıyor olduğu belirtiliyor.