Oxfam: Zengini vergilendirin, yoksulu enflasyondan koruyun

İngiliz uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası artan gıda fiyatları, enerji maliyetleri, eşitsizlik ve COVID-19 krizinin etkilerinin, bu yıl 263 milyon kişiyi daha aşırı yoksulluğa itebileceği uyarısında bulundu. Oxfam'ın yayımladığı "Önce Kriz, Sonra Felaket" başlıklı son raporda, Ukrayna'daki savaşın tırmandırdığı eşitsizlik, gıda ve enerji fiyatlarındaki enflasyon ile pandeminin neden olduğu ekonomik krizlerin, en yoksul insanlar için bir felakete neden olabileceği bildirildi.

Oxfam, COVID-19 veya Ukrayna savaşı gibi krizlerden kar eden şirketler ve en zenginlerden daha fazla vergi alınmasının yanı sıra en yoksul insanların enflasyonun zararlarından korunması çağrısında bulundu. Oxfam Uluslararası İcra Direktörü Gabriela Bucher, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Acil radikal adımlar atılmazsa, insanlığın en derin çöküşüne, hafızalarda aşırı yoksulluk ve acıya tanık olabiliriz." ifadesini kullandı. Bucher, hükümetlerin artan yoksullukla mücadele için eylem eksikliğinin "mazur görülemez" olduğuna işaret ederek "Hükümetlerin tüm insanları yoksulluk ve açlıktan kurtaracak, sağlık ve refahlarını güvence altına alacak paraya veya araçlara sahip olmadığı fikrini reddediyoruz. Sadece ekonomik hayal gücü ve siyasi iradenin yokluğunu görüyoruz." dedi.

Aşırı yoksul nüfus bu yıl 263 milyon artabilir

Krizlerin birleşik etkisi sonucu, dünyadaki aşırı yoksul sayısının bu yıl 263 milyon kişi daha artabileceği vurgulanan raporda, böylelikle toplam 860 milyon insanın günde 1,90 dolar olan aşırı yoksulluk sınırının altında kalabileceği kaydedildi. Raporda, halihazırda, 3,3 milyar kişinin bu yıl günlük 5,50 dolar olan yoksulluk sınırının altında yaşayacağı tahminine yer verilerek, bu sayının dünya nüfusunun yarısına denk gelebileceği ifade edildi. İnsanların tamamının bir şekilde krizlerden etkilendiğine işaret edilen raporda, ancak en çok etkilenenlerin ise "en yoksullar" olduğunun altı çizildi.

Borçlu hükümetler harcamalarını kısmak zorunda kalacak

Oxfam'ın, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) gelecek hafta yapılacak bahar toplantıları öncesi yayımladığı raporda, borçlu hükümetlerin artan yakıt ve gıda ithalatı maliyetlerini karşılamak için kamu harcamalarını kısmak zorunda kalabileceğine işaret edildi. Bu nedenle Oxfam, daha fakir ülkelerin borçlarını geri ödemesinin iptali dahil "acil uluslararası eylem" çağrısında bulundu.

Milyarderlerin servetinde "şimdiye kadarki en büyük artış"

Raporda, gıda fiyatlarındaki ani artış, iklim kaynaklı felaketler ve çatışmaların, Doğu Afrika, Ortadoğu ve Batı Afrika'nın bazı bölgelerinde halihazırda var olan yıkıcı açlık krizlerini ciddi şekilde şiddetlendirdiği bildirildi. Ayrıca gıda fiyatlarının "tüm zamanların en yüksek seviyesine" ulaştığı belirtilen raporda, milyarderlerin servetinde ise "şimdiye kadarki en büyük artışın" görüldüğü vurgulandı. Büyük şirketlerin, karlarını artırmak için enflasyon ortamından tüketicilerin zararına yararlandığı kaydedilen raporda, petrol şirketlerinin karlarını rekor seviyelere çıkardığının altı çizildi.