Oxford Sözlüğü çevrilemez kelimelere bir yenisini ekledi! 'Gigil' ne anlama geliyor?
Oxford İngilizce Sözlüğü, doğrudan İngilizce karşılığı bulunmayan kelimeler arasına "Gigil"i ekledi. Tagalogca kökenli bu sözcük, aşırı şirinlik karşısında hissedilen güçlü bir dürtüyü ifade ediyor. Sözlük, kelimeyi "Yoğun duygular içindeyken dayanılmaz dürtülerin oluştuğu anları tarif etmektedir" şeklinde tanımladı.
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Oxford İngilizce Sözlüğü, çevrilemez ya da doğrudan İngilizce karşılığı olmayan kelimeler arasına "Gigil" sözcüğünü ekledi.
Tagalogca kökenli bir kelime
Filipinler’in resmi dili Filipince’nin temelini oluşturan Tagalogca kökenli bu kelime, aşırı sevimlilik karşısında hissedilen güçlü dürtüyü tanımlıyor. Sözlük, kelimenin anlamını “Yoğun duygular içindeyken dayanılmaz dürtülerin oluştuğu anları tarif etmektedir” şeklinde açıkladı.