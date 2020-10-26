"Oxford'un COVID-19 aşısı yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi sağladı"

26 Ekim 2020

Financial Times, University of Oxford'un AstraZeneca Plc ile iş birliği içinde geliştirdiği yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı deneylerinden elde edilen ilk sonuçların, en yüksek risk altında olan yaşlılarda güçlü bir bağışıklık tepkisi ürettiğini gösteriyor.

FT'de yer alan ve konuya yakın iki kişiye dayandırılan habere göre aşının ileri yaş gruplarında koruyucu antikorları ve T hücrelerini tetiklediği keşfedildi. Bu sonuç araştırmacıları cesaretlendirdi.

İmmünojenite kan testlerinin sonuçlarından haberdar olan iki kişinin açıklamalarına göre bulgular, temmuz ayında yayınlanan ve aşının 18 ila 55 yaşları arasındaki sağlıklı yetişkinler grubunda "güçlü bağışıklık tepkileri" ürettiğini gösteren verileri tekrarladı.

Ancak FT, pozitif immünojenisite testlerinin, aşının nihayetinde yaşlı insanlarda güvenli ve etkili olacağını garanti etmediği konusunda uyardı.

Oxford University araştırmacıları ile aşıyı geliştiren AstraZeneca, COVID-19'a karşı koruma amaçlı bir aşı üretme yarışında önde gittiği görülüyor.

FT, bulgunun ayrıntılarının kısa süre içinde bir klinik dergide yayınlanmasının beklendiğini söyledi ancak derginin ismini vermedi.

Oxford ve AstraZeneca'nın, Reuters haber ajansının açıklama talebine yanıt vermediği ifade edildi.

Kaynak: Reuters