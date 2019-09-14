OYAK’ın istediği British Steel'de sürpriz istifa

14 Eylül 2019

Kerim ÜLKER

İngiliz çelik devinin CEO’su, OYAK’ın satın alma görüşmelerinin devam ettiği süreçte ayrılma kararı aldı. British Steel CEO’su Gerald Reichmann, ani bir kararla koltuğunu bıraktı. Avustralya devi Voestalpine’den 2 yıl önce British Steel’e gelen Reichmann’ın neden ayrılma kararı aldığı ise açıklanmadı. İngiliz basını, OYAK ile yapılan görüşmelerin özel bir şekilde devam ettiği için şirketteki görevinden ayrıldığını öne sürüyor.



Müzakereleri etkilemez

Reichmann’ın ayrılık sürecinin görüşmeleri etkilemeyeceği ifade ediliyor. OYAK, British Steel’i iştiraki olan Ataer Holding kanalıyla almak istiyor. 3.000 kişinin çalıştığı Scunthorpe çelik fabrikasına sahip olan British Steel’in ayrıca kuzeybatı İngiltere'de Teesside'de 800 çalışanı olan bir fabrikası var.