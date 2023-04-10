Oyun içi reklam endüstrisi bu yıl 67 milyar dolara ulaşacak

2022’yi 7 milyar dolar­la kapatan küresel oyun içi reklamcılık sektörünün 2030’da 67 milyar dolara ula­şacağı öngörülüyor ve sektö­rün önemli oyuncuları pazara yenilikler katmaya devam edi­yor.

Son olarak dünyanın ilk oyun içi reklam token’ı olan Portoken’ın 11 Nisan’da MEX­C’te listeleneceğini duyurul­du. Portuma CEO’su Ozan Em­rah Ünal şöyle konuştu: “Daha önce BitMart, LBank ve Pan­cakeSwap’ta listelenen ve bir kripto emtia olmaktan ziya­de proje token niteliği taşıyan Portoken, MEXC’de listelene­cek.

Bu başarı kripto dünyası­nı yakından takip ederek, pa­zara yenilikler katmamızdan ve globalleşme yolunda önemli adımlar atmamızdan kaynak­lanıyor. Elbette bu kapsamda yeni listelemelerin de yolda ol­duğunu müjdelemek isteriz.”