Oyun içi reklam endüstrisi bu yıl 67 milyar dolara ulaşacak
2022’yi 7 milyar dolarla kapatan küresel oyun içi reklamcılık sektörünün 2030’da 67 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor ve sektörün önemli oyuncuları pazara yenilikler katmaya devam ediyor.
2022’yi 7 milyar dolarla kapatan küresel oyun içi reklamcılık sektörünün 2030’da 67 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor ve sektörün önemli oyuncuları pazara yenilikler katmaya devam ediyor.
Son olarak dünyanın ilk oyun içi reklam token’ı olan Portoken’ın 11 Nisan’da MEXC’te listeleneceğini duyuruldu. Portuma CEO’su Ozan Emrah Ünal şöyle konuştu: “Daha önce BitMart, LBank ve PancakeSwap’ta listelenen ve bir kripto emtia olmaktan ziyade proje token niteliği taşıyan Portoken, MEXC’de listelenecek.
Bu başarı kripto dünyasını yakından takip ederek, pazara yenilikler katmamızdan ve globalleşme yolunda önemli adımlar atmamızdan kaynaklanıyor. Elbette bu kapsamda yeni listelemelerin de yolda olduğunu müjdelemek isteriz.”