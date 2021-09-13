Oyun şirketlerine "ejderha" gölgesi

Deniz KILINÇ

Çin hükümetinin özellikle 18 yaş altı gençler olmak üzere ülke genelinde oyun bağımlılığıyla mücadele kapsamında yeni online oyunları yasaklaması, oyun şirketleri için belirsizliğin hükmettiği bir geleceğin kapılarını aralıyor. Geçen hafta hükümetin 18 yaş altı gençlere yalnızca cuma cumartesi ve pazar günleri birer saat olmak üzere oyun oynama saatlerini kısıtlama uygulamasını açıklaması sonrası, yeni çıkan haberler, hükümetin oyun bağımlılığıyla mücadelede daha sert adımlar atmaya başladığına işaret ediyor. South China Morning Post’un konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pekin’in şimdi de yeni online oyunları onaylamayı durdurduğu öne sürüldü. 2018’de de benzer bir karar alan Çin’de bu durum büyük teknoloji şirketlerine zarar vermiş ve Tencent’in piyasa değerinden 200 milyar dolar silmişti. Çin’in oyun sektörüne yönelik yaptırımları oyun şirketlerinin hisselerinde düşüşe yol açarken, uzmanlar bu uygulamaların uzun vadede şirketlere daha çok zarar verebileceği ve gençlerin “bağımlılıklarını” azaltmaktansa oyun oynamak için yeni yollar bulabileceği uyarısını yapıyor.

Oyun şirketlerine “kârı önemsemeyin” çağrısı

Söz konusu yasak yalnızca çocukların oyun oynama saatlerini kısıtlamakla kalmıyor. Devlete bağlı haber ajansı Xinhua’ya göre, Pekin hükümetinin aralarında sektörün liderleri konumundaki Tencent ve NetEase dahil olmak üzere, söz konusu kısıtlamaların kapsamını tartışmak için oyun şirketlerini bir araya topladı. Toplantıda, şirketlere “yeni oyuncuların ilgisini çekme ve kâr odak

lı çalışmalar yapma” eylemlerini sonlandırmaları, “oyun bağımlılığını teşvik edecek kurallar ve oyun elementlerini kaldırmaları” söylendi. Xinhua’da yer alan haberde, oyun sektörüne yönelik yeni yasaklar kapsamında söz konusu gerekliliklere uymayan şirketlerin “ağır bir şekilde cezalandırılacağı” belirtildi. Bu kapsamda şirketlerden de yanıt gecikmedi. Tencent tarafından yapılan açıklamada, “Gençlerin fiziksel ve zihinsel sağlığını önemsiyoruz. İlgili otoritelerden gelen yönlendirme ile gençler arasında oyun bağımlılığına yönelik açıklanan kurallara tamamen uymak için elimizden geleni yapacağız” denildi. NetEase de Çin’deki varlıklarını genişletme kapsamında genç oyuncular için sağlıklı bir oyun ortamı inşa etmek için çalışacağını ifade etti. Şirketlerin bu yaklaşımı, oyun gelirlerinin yalnızca küçük bir kısmının reşit olmayan oyunculardan gelmesiyle açıklanabilir.

Uzun vadeli etkileri zarar verebilir

Şirketlerin söz konusu yaklaşımına rağmen bazı analistler, oyun oynama alışkanlığının küçük yaşta başladığına işaret ederek, yasakların uzun vadede şirketlere zarar verebileceği uyarısını yapıyor. Çin’de yaklaşık 110 milyon reşit olmayan oyuncu olduğu tahmin edilirken, mart ayında 4,500 katılımcıyla Newzoo tarafından yapılan bir anket, oyuncuların yüzde 18’inin 18 yaş altında olduğunu gösteriyor. Lightstream Research analisti Mio Kato, şirketlerinin oyun yasaklarının yalnızca “kısa süreli ve yüzeysel etkilerini” dikkate aldığını fakat “uzun vadeli etkilerin yol açacağı risklerin de endişe verici olabileceğini” belirtiyor. Kato, zaman kısıtlamalarının gençlerin gelecekte oyun oynamaya yönelik ilgisini tamamen ortadan kaldırabileceğini ve bunun oyun şirketlerinin geleceğine zarar verebileceği uyarısını yapıyor.

Epic Games’den Apple zaferi

ABD’nin California eyaletinde bir mahkeme Apple’ın, uygulama geliştiricilerinin müşterilere App Store dışında ödeme seçeneği sunmasını engelleyen kuralının hukuka aykırı olduğu kararını verdi. ABD’li teknoloji devi, daha önce uygulama içinde kendi ödeme seçeneği dışında şirketlerin kendi ödeme sistemlerini sunmalarına izin vermiyor ve App Store üzerinden oyun geliştiricilerine yapılan ödemelerden yüzde 30’a varan pay alıyordu. “Fortnite” oyununda da Apple’ın benzer bir tavır alması sonrası oyunun yaratıcısı Epic Games buna karşı çıkmış ve Apple ile davalık olmuştu. Oyun aynı nedenden Android işletim sistemlerindeki Play Store’dan da kaldırılmıştı. Şimdi mahkemenin yeni kararı sonrası Epic Games artık App Store’da müşterilerine kendi ödeme seçeneklerini sunabilecek.

Çin’de sosyal medya hesapları da donduruldu

Oyun yasaklarının ardından Çin Siber Uzay İdaresi de 27 Ağustos’tan itibaren, finansal piyasalara yönelik olumsuz ifadeler kullanan ve “bireysel medya” olarak tanımlanan yaklaşık 1,793 sosyal medya hesabını dondurdu. “Bireysel medya” ifadesi, Çin’de genelde orijinal haber içeriği üreten fakat herhangi bir otoriteye kayıtlı olmayan hesaplar için kullanılıyor.