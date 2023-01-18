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Özbekistan'a gelen turist sayısı yaklaşık 3 kat arttı

Özbekistan'ı geçen sene 5 milyon 200 bin turist ziyaret etti. Ülkeye en çok turist 1 milyon 551 bin 100 turist ile Kazakistan’dan geldi.

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Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında yurt dışından ülkeye gelen turist sayısı bir önceki yıla kıyasla 2,8 kat artışla 5 milyon 200 bin oldu.

Geçen sene ülkeye gelen turist sayısı bir önceki yıla kıyasla 3 milyon 400 bin artış gösterdi.

Ülkeye en çok turist 1 milyon 551 bin 100 turist ile Kazakistan’dan geldi.

Kazakistan’ı 1 milyon 447 bin 800 ile Tacikistan, 1 milyon 356 bin 900 kişi ile Kırgızistan, 567 bin 700 kişi ile Rusya, 75 bin 600 kişi ile Türkiye ve 19 bin 900 kişi Güney Kore takip etti.

2019'da 6 milyon 748 bin turistin ziyaret ettiği Özbekistan’a, 2020'de gelen turist sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 4 kattan fazla düşerek yaklaşık 1 milyon 500 bin olmuştu.

2021'de ise ülkeyi 1 milyon 800 bin turist ziyaret etmişti.