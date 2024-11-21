Özbekistan'da yeni hükümet kuruldu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Abdulla Aripov Başbakanlığında kurulan yeni hükümet üyelerini onayladı. Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameye göre, Abdulla Aripov'un yeniden başbakan olarak yer aldığı hükümette, 4 başbakan yardımcısı ve 20 bakan bulunuyor.

Aripov oy birliği ile yeniden başbakan oldu

Özbekistan'da 27 Ekim’de yapılan genel seçimlerin ardından yeni kabine oluşturulması amacıyla bu hafta başında hükümet istifa etmişti.

Yasama Meclisi’nin dün düzenlenen toplantısında Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, siyasi partilerle yaptığı istişarelerin ardından Aripov'un yeniden başbakan olmasını önerirken, milletvekilleri de yapılan gizli oylama ile Aripov'un yeniden başbakan olmasını oy birliği ile desteklemişti. Hükümette daha önce çeşitli görevlerde bulunan Aripov, 2016 ve 2019 yıllarında yapılan seçimlerin ardından başbakan olmuştu.