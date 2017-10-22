Özbekistan'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

22 Ekim 2017

Özbekistan, Türkiye vatandaşları için vize sürecini kolaylaştırdı. Buna göre, vize prosedürünün iyileştirilmesi ve Özbekistan'a iş ve turizm amaçlı gelen Türk vatandaşlarına daha uygun koşulların yaratılmasını sağlanacak.

İş amaçlı ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına bir yıla kadar geçerli çok girişli vize, Özbekistan'ın yurt dışındaki temsilciliklerinde 3 iş günü (belgenin teslim alındığı gün hariç) içinde verilecek.

Özbekistan'ı turist olarak ziyaret edecek Türk vatandaşları ise bir aya kadar olan vizeye, Özbekistan Turizm Geliştirme Devlet Komitesi ve diğer turizm acentalarınca verilen turist çeki ve davetiye gerekmeksizin 3 iş günü (belgelerin teslim alındığı gün hariç) içerisinde sahip olabilecek.

Kaynak: AA