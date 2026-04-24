Özel kuvvetler askeri, Maduro bahsinden 400 bin dolar kazanmış

ABD’de güvenlik ve etik tartışmalarını alevlendiren bir skandal gündemde. New York Federal Savcılığı’na göre, özel kuvvetlerde görev yapan bir asker, Venezuela’nın eski lideri Nicolas Maduro’ya yönelik operasyonun gizli detaylarını kişisel kazanç için kullandı.

Gizli bilgiyle yüz binlerce dolar kazanç

Savcılık açıklamasına göre Gannon Ken Van Dyke isimli asker, operasyonda aktif rol aldı ve bu sayede kritik bilgilere önceden erişim sağladı. İddiaya göre bu bilgileri bir bahis platformunda kullanarak yaklaşık 400 bin dolar kazanç elde etti. Yetkililer, bunun klasik “içeriden bilgi kullanımı” vakası olduğunu belirtiyor.

ABD Adalet Bakanlığı, askeri; gizli devlet bilgisini kötüye kullanmak, dolandırıcılık, elektronik suçlar ve yasa dışı para işlemleri yapmakla suçladı. Suçlu bulunması halinde hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Operasyonun arka planı yeniden gündemde

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.