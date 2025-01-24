Özerk bölgede doğal gaz alarmı: Birkaç gün içinde bitecek, durum çok kötü
Moldova sınırları içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde doğal gaz alarmı verildi. Bölgenin lideri Vadim Krasnoselskiy birkaç gün içerisinde doğal gazın biteceğini ve 10 derece düşen sıcaklıkla durumun çok daha kötü olacağını açıkladı.
Transdinyester'in sözde lideri Krasnoselskiy, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e yaptığı açıklamada, bölgeye sevkiyatı duran Rus gazına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sıcaklık 10 dereceye kadar düştü
Bölgedeki bazı evlerde sıcaklığın 10 dereceye kadar düştüğüne dikkati çeken Krasnoselskiy, durumun son derece kötü olduğunu ifade etti.
Boruda kalan son doğal gaz da tükenecek
Vatandaşları "kurtarmak" için yoğun çalışma yürüttüklerini anlatan Krasnoselskiy, "Birkaç gün içinde, kelimenin tam anlamıyla boruda geriye kalan doğal gazımız tükenecek ve onsuz durum çok zor olacak." dedi.
Krasnoselskiy, Moldova yönetiminin siyasi gerekçelerle bölgeye gaz sevkiyatını engellediğini savundu.
Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak'ta borcunu ödemediği için Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmuştu.