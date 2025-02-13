PAGEV: Plastiğe dönüş makineye yatırımı artırdı
Genel makine ithalatı %19 gerilerken, plastik imalatında kullanılan makine ithalatı arttı. Plastik sektörü geçen yıl 1,5 milyar dolarlık ithal makine yatırımı yaptı. Plastikte ithal hammadde bağımlığı dikkat çekerken, PAGEV Başkanı Eroğlu, Körfez ile ortak yatırım mesajı verdi.
Nurdoğan A. ERGÜN
ABD Başkanı Donald Trump’ın radikal çıkışları dünya sanayisindeki yatırım kararlarını da etkiliyor. Dünyada plastik kullanımının yeniden gündeme gelmesi, Türk plastik sektöründe de yatırımlara göz kırpıyor. Trump’ın plastik pipet kullanımını desteklediği yönündeki açıklamaları da plastik ‘geri dönüyor’ yorumları yapılmasına neden olurken, özellikle geri dönüşüm tarafından ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.
Plastik kullanımına yönelik hareketliliğin önemli işaretlerinden biri olan işleme makineleri pazarındaki hareketliliğe dikkat çeken Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, 2024’te genel sanayide yatırım malları satışında gerileme olurken plastik işleme makineleri alanında yatırımların devam ettiğini söyledi. Makine tarafında 2024’te ithalatın yüzde 19 gerilediğini ancak yerli satışlarının arttığını belirten Eroğlu, 2024 yılında 1 milyar 572 milyon dolarlık makine yatırımı yapıldığını açıkladı. Yavuz Eroğlu, 2019 - 2024 yılları arasında plastik sektörünün makine yatırımlarının yılda ortalama yüzde 16,6 artış gösterdiğini söyledi.
Körfez ile kümelenme modeli önerdi
Ancak talep artışına paralel hammaddede yüzde 90’a yakın ithalata bağımlı olan Türkiye’de hammadde üretim tesisi kurulması kritik bir konu. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, hammadde kaynakları bakımından zengin olan Körfez ülkeleri ile kümelenme modeline gidilebileceğini söyledi. Eroğlu, “Bizde 10 milyon ton üretim onlarda 30 milyon ton hammadde var.
Siyasi otoritenin de devreye girmesiyle Körfez ülkeleri ile kümelenme modeliyle petrokimya tesisi kurabiliriz” dedi. Türkiye’de plastik hammaddesi üreten tek tesis PETKİM bulunurken, yıllık 2,6 milyon ton üretim yapılıyor. Bunun yaklaşık 2,3 milyon tonu ihraç ediliyor. Türkiye’nin hammaddede iç talebi ise 8,9 milyon ton. Türkiye’nin 2024’te hammadde ithalatı 8,5 milyon ton olarak kayıtlara geçti.
PAGEV hazırladığı ‘Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2024’e göre, plastik mamul üretimi 2024 yılında 2023 yılına kıyasla miktar ve değer bazında yüzde 8 artış gösterdi. Plastik mamul üretimi 2024 yılında 9,9 milyon tona çıkarken, 40,9 milyar dolarlık üretim gerçekleştirildi.
2023 yılında yüzde 75,7 olan plastik sektörü ortalama kapasite kullanımı da 2024 yılında yüzde 76,1’e çıktı. Söz konusu dönemde plastik mamul ithalatında değer bazında 2,6 gerileme yaşandı ve 4 milyar 66 milyon dolarlık ithalat yapıldı. 2024 sektörün ihracatı ise doğrudan ve dolaylı 15 milyar dolara çıktı. Dış ticaret fazlası geçen yıla göre yüzde 16 artış gösterdi. Böylece sektörün dış ticaret fazlası 3 milyar 400 milyon doları aştı.
Eroğlu, “2024 yılında plastikler ve mamullerinin toplam kimya sektör ihracatı içinde payı yüzde 30,6 oldu ve sektör olarak birincilikteki konumumuzu koruduk. Türkiye olarak her yıl 100’ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yaparken 200’e yakın ülkeye de plastik mamul ihraç ediyoruz” diye konuştu.
Sektör 20 yıldır sürekli büyüyor
İhracatta artışının temel sebebinin, ihracatı artırmaya yönelik yoğun çabaların ve sektördeki rekabet gücünün artması olduğunu belirten Yavuz Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Plastik sektörü, özellikle son 20 yılda sürekli büyüme göstererek uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma geldi. Türkiye, kaliteli ve rekabetçi ürünler üreterek Avrupa Birliği ve ABD gibi yüksek standartlara sahip pazarlarda kendine yer edindi.”
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nün, yeni bir teşvik modeli üzerinde çalıştığını dile getiren Eroğlu, “Bu yeni modelin özellikle katma değeri yüksek ve ihracat potansiyeli büyük ürünlere yönelik olması bekleniyor. Mevcut teşvik sisteminden farklı olarak, bölgesel öncelikler yerine stratejik sektörlere odaklanan bir yapı hedefleniyor. Bu teşvik modelinden doğrudan faydalanabileceğiz” diye konuştu.
Trump, kağıt pipetlere karşı çıkmıştı
ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından kağıt pipetlere ilişkin, “plastik kullanımına geri dönüş” mesajı verdi. İlk destek ise Elon Musk’tan geldi ve”Gelmiş geçmiş en iyi başkan” ifadelerini kullandı. Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, bu sefer çevre dostu olarak pazarlanan kağıt pipetleri hedef aldı. Trump, “Sahtekâr (eski Başkan) Joe’nun ‘Plastik pipete hayır, yalnızca kağıt!’ kararı artık öldü. Artık içeceğinizi, ağzınızda iğrenç şekilde eriyen kağıt pipet olmadan keyifle içebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Elon Musk da X hesabından bu açıklamaya deste verdi.