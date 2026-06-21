Pakistan Başbakanı Şerif: İran, samimi davranıyor

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Dawn gazetesinin haberine göre, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin görüşmelerin yapıldığı İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bulunan Şerif, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran lideri Mücteba Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin söz konusu kriz sürecini "gerilimi düşürme" amacıyla yönettiğini ifade eden Şerif, Tahran yönetiminin "son derece dürüst davrandığını" ve krizi "onurlu bir tavır içinde ele aldığını" dile getirdi.

Şerif, "Bence İran yönetimi bölgede barışı destekleme konusunda gerçekten samimi. Aynı şekilde ABD Başkanı Donald Trump'ın da öyle olduğunu düşünüyorum. Onun barış adamı olduğu konusunda hiçbir şüphem yok." dedi.

Trump'ın bu tutumunu Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim sırasında gösterdiğini kaydeden Şerif, ABD ile Pakistan arasında yeniden gelişen dostluğun "cesaret verici bir işaret" olduğunu ve iki ülke arasında yakın koordinasyon ve işbirliği döneminin kapısını aralayabileceğini belirtti.