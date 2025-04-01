Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, hastaneye kaldırıldı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, hastaneye kaldırıldı. Zerdari'nin ilk olarak ateş ve enfeksiyon şikayetleri üzerine Nawabshah'ta bir hastaneye ardından sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Karaçi'de başka bir hastaneye sevk edildi. Çeşitli tahliller yapılan Zerdari'nin tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

Zerdari'nin kaldığı hastanenin etrafındaki güvenlik önlemleri sıkıştırılırken, hastaneye izinsiz girişler kısıtlandı.